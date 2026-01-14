GOSTOSO E PRÁTICO
Bolo de chocolate fácil: não vai ao forno e fica pronto em minutos
Essa receita é perfeita para quem tem uma rotina corrida
Para um bom amante de chocolate, receitas práticas que levam o ingrediente são a pedida ideal. Este bolo de chocolate é rápido, saboroso e o melhor: não vai ao forno.
Essa receita fica pronta em poucos minutos, leva poucos ingredientes e quase não suja louça. Feito diretamente na frigideira, o bolo não desaponta no sabor e é aliado da praticidade, perfeito para quem tem uma rotina corrida.
O único ponto essencial é garantir que a frigideira esteja bem tampada, para que o bolo cresça e asse de maneira uniforme. Veja como preparar esse bolo de panela, que fica pronto em poucos minutos e tem um sabor intenso.
Receita de bolo na frigideira
Ingredientes
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de açúcar extra (para ajustar o doce)
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de leite
- 90 ml de óleo
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
Modo de preparo
- Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e o amido de milho
- Mexa bem até obter uma mistura homogênea
- Acrescente o leite, o óleo e o chocolate em pó
- Misture novamente até formar uma massa lisa
- Divida a massa em três partes iguais
- Unte levemente uma frigideira e despeje uma parte da massa
- Tampe a frigideira com um pano limpo e a tampa, mantendo o fogo baixo
- Deixe assar até firmar
- Retire essa base e repita o processo com as outras partes da massa
- Monte o bolo intercalando as camadas
- Finalize com chocolate por cima e, se desejar, decore com morangos
- Sirva e aproveite!
