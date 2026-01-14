Menu
GOSTOSO E PRÁTICO

Bolo de chocolate fácil: não vai ao forno e fica pronto em minutos

Essa receita é perfeita para quem tem uma rotina corrida

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/01/2026 - 17:30 h



Para um bom amante de chocolate, receitas práticas que levam o ingrediente são a pedida ideal. Este bolo de chocolate é rápido, saboroso e o melhor: não vai ao forno.

Essa receita fica pronta em poucos minutos, leva poucos ingredientes e quase não suja louça. Feito diretamente na frigideira, o bolo não desaponta no sabor e é aliado da praticidade, perfeito para quem tem uma rotina corrida.

O único ponto essencial é garantir que a frigideira esteja bem tampada, para que o bolo cresça e asse de maneira uniforme. Veja como preparar esse bolo de panela, que fica pronto em poucos minutos e tem um sabor intenso.

Receita de bolo na frigideira

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de açúcar extra (para ajustar o doce)
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de leite
  • 90 ml de óleo
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo

  • Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e o amido de milho
  • Mexa bem até obter uma mistura homogênea
  • Acrescente o leite, o óleo e o chocolate em pó
  • Misture novamente até formar uma massa lisa
  • Divida a massa em três partes iguais
  • Unte levemente uma frigideira e despeje uma parte da massa
  • Tampe a frigideira com um pano limpo e a tampa, mantendo o fogo baixo
  • Deixe assar até firmar
  • Retire essa base e repita o processo com as outras partes da massa
  • Monte o bolo intercalando as camadas
  • Finalize com chocolate por cima e, se desejar, decore com morangos
  • Sirva e aproveite!

