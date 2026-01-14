Bolo de chocolate fácil: não vai ao forno e fica pronto em minutos

Essa receita é perfeita para quem tem uma rotina corrida - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Para um bom amante de chocolate, receitas práticas que levam o ingrediente são a pedida ideal. Este bolo de chocolate é rápido, saboroso e o melhor: não vai ao forno.

Essa receita fica pronta em poucos minutos, leva poucos ingredientes e quase não suja louça. Feito diretamente na frigideira, o bolo não desaponta no sabor e é aliado da praticidade, perfeito para quem tem uma rotina corrida.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O único ponto essencial é garantir que a frigideira esteja bem tampada, para que o bolo cresça e asse de maneira uniforme. Veja como preparar esse bolo de panela, que fica pronto em poucos minutos e tem um sabor intenso.

Receita de bolo na frigideira

Ingredientes

2 ovos

3 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de açúcar extra (para ajustar o doce)

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de leite

90 ml de óleo

3 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo