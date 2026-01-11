Menu
GASTRONOMIA
Esqueça a manteiga: esse truque evita que a comida grude na frigideira

Técnica evita que a comida grude, queime ou passe do ponto

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/01/2026 - 18:45 h
Truque caseiro simples pode fazer toda a diferença
Saber untar corretamente a frigideira é um dos passos fundamentais para não perder um alimento durante o preparo. A técnica evita que a comida grude, queime ou passe do ponto, e um truque caseiro simples pode fazer toda a diferença.

Além de facilitar o preparo das receitas, o método também ajuda na limpeza da panela e contribui para preservar o sabor dos alimentos. A dica é especialmente útil quando a frigideira não é totalmente antiaderente ou já apresenta sinais de desgaste.

O truque funciona muito bem no preparo de ovos, panquecas, filés de peixe e queijos, alimentos que costumam grudar com facilidade.

Afinal, qual é o segredo?

Untar a frigideira com vinagre. A acidez do ingrediente cria uma leve barreira no fundo da panela, o que ajuda a soltar os alimentos e facilita a remoção de resíduos durante o preparo.

Outro benefício é que a técnica permite usar menos óleo, deixando as receitas mais leves. E não se preocupe com o sabor: o vinagre evapora com o calor e não deixa gosto marcante nos alimentos.

Tags:

gastronomia truques domésticos

x