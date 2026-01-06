Receita brasileira conquista o mundo e entra em ranking de elite

Clássico de Minas Gerais conquista paladares internacionais pela originalidade e textura - Foto: Reprodução

A gastronomia brasileira acaba de consolidar mais uma vitória no cenário internacional. O pão de queijo, ícone absoluto das mesas mineiras, foi destaque em um prestigioso ranking global que elege os melhores pães do planeta.

O reconhecimento reafirma como a simplicidade da culinária regional de Minas Gerais consegue romper fronteiras e encantar críticos gastronômicos ao redor do mundo.

O quitute foi celebrado não apenas pelo seu sabor inconfundível, mas pela sua identidade única. Diferente da maioria das receitas premiadas, o pão de queijo não utiliza farinha de trigo, o que o torna naturalmente livre de glúten e confere a ele uma textura elástica e macia que é raridade em outras culturas panificadoras.

A ciência por trás da textura perfeita

O sucesso do pão de queijo em listas internacionais deve-se ao equilíbrio técnico de seus ingredientes básicos: polvilho (doce ou azedo), queijo curado, ovos e gordura.

A combinação resulta em um contraste sensorial que especialistas chamam de "perfeição rústica": uma casca levemente crocante que protege um interior aerado e úmido.

Historicamente, a receita nasceu da criatividade e da adaptação. Diante da escassez de certos grãos em séculos passados, os mineiros transformaram o polvilho derivado da mandioca, uma raiz nativa, em uma base versátil.

O que era uma solução de subsistência tornou-se, hoje, um patrimônio gastronômico do Brasil.

Do interior de Minas para as vitrines do mundo

Se antes o pão de queijo era restrito às cozinhas rurais e padarias de bairro, hoje ele é um produto global. O destaque no ranking internacional impulsiona a presença do quitute em redes de cafeterias na Europa, Estados Unidos e Ásia, onde é vendido como um snack exótico e saudável.

Além do sabor, o fator afetivo pesa a favor. O aroma característico que exala durante o forneamento é citado por críticos como um dos pontos altos da experiência.

Para o estado de Minas Gerais, esse reconhecimento funciona como um selo de qualidade que atrai turistas e desperta o interesse por outros pratos da região, como o feijão tropeiro e o frango com ora-pro-nóbis.

Preservação da tradição

Mesmo com a industrialização e as versões congeladas, a essência do pão de queijo permanece viva nas famílias brasileiras.

A facilidade de preparo e a acessibilidade dos ingredientes garantem que a técnica seja passada de geração em geração, mantendo o Brasil no topo da lista quando o assunto é hospitalidade e sabor autêntico.