Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Esqueça a picanha! Essa carne barata é perfeita para seu churrasco

Corte tradicionalmente usado em cozidos ganha espaço na grelha por surpreender no sabor e pesar menos no bolso

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/01/2026 - 19:07 h
Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros
Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros -

Quem costuma organizar churrasco já percebeu: a picanha deixou de ser presença obrigatória. Com os preços nas alturas, muita gente passou a repensar o cardápio e buscar alternativas que não comprometam o orçamento. Foi nesse movimento que um corte específico começou a chamar atenção nas grelhas.

Longe da fama dos cortes nobres, ele surgiu como solução econômica e acabou surpreendendo pelo resultado.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De carne para panela a destaque na grelha

Tradicionalmente associado a preparos cozidos, o acém passou a ser testado no churrasco — e o resultado mudou sua reputação. Quando cortado da forma certa e levado ao fogo corretamente, o corte entrega suculência e sabor, contrariando expectativas.

Retirado da parte dianteira do boi, o acém tem fibras mais longas e boa quantidade de gordura entremeada. Em bifes altos ou cubos maiores, responde bem ao calor da brasa e mantém o sabor sem ressecar.

Preço baixo e rendimento alto

Um dos principais motivos do sucesso é o valor. Em média, o quilo do acém custa bem menos do que cortes como picanha ou fraldinha, o que permite servir mais pessoas sem estourar o orçamento do churrasco.

Essa vantagem faz diferença, especialmente em encontros maiores, onde quantidade e custo pesam tanto quanto o sabor.

Leia Também:

O melhor chá para desinchar a barriga após exageros na ceia de Natal
"Bacalhau brasileiro": peixe rico em proteínas custa pouco e é ideal para o jantar
Apenas 4 ingredientes: panetone com sorvete perfeito para o Natal
Preço do azeite acumula 10 meses de queda e fica mais barato para ceia de Natal

Simples no tempero, eficiente no preparo

Outro ponto que favorece o corte é a facilidade no tempero. Sal grosso, alho ou até um toque de manteiga já são suficientes para realçar o gosto da carne. No fogo médio, bem selado por fora, o acém fica dourado externamente e macio por dentro.

A versatilidade também conta: pode ir à grelha, ao espeto ou ser preparado em peças mais grossas, depois fatiadas para servir.

De “segunda” a queridinho do churrasco

A combinação de preço acessível, rendimento e bom resultado fez o acém deixar para trás o rótulo de carne “de segunda”. Hoje, ele aparece com frequência em churrascos de família e confraternizações, surpreendendo até quem torce o nariz no começo.

Longe da picanha e da fraldinha, o corte prova que dá, sim, para fazer um churrasco de respeito gastando menos — e agradando a maioria dos convidados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

churrasco gastronomia picanha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x