GASTRONOMIA
Esqueça a picanha! Essa carne barata é perfeita para seu churrasco
Corte tradicionalmente usado em cozidos ganha espaço na grelha por surpreender no sabor e pesar menos no bolso
Por Iarla Queiroz
Quem costuma organizar churrasco já percebeu: a picanha deixou de ser presença obrigatória. Com os preços nas alturas, muita gente passou a repensar o cardápio e buscar alternativas que não comprometam o orçamento. Foi nesse movimento que um corte específico começou a chamar atenção nas grelhas.
Longe da fama dos cortes nobres, ele surgiu como solução econômica e acabou surpreendendo pelo resultado.
De carne para panela a destaque na grelha
Tradicionalmente associado a preparos cozidos, o acém passou a ser testado no churrasco — e o resultado mudou sua reputação. Quando cortado da forma certa e levado ao fogo corretamente, o corte entrega suculência e sabor, contrariando expectativas.
Retirado da parte dianteira do boi, o acém tem fibras mais longas e boa quantidade de gordura entremeada. Em bifes altos ou cubos maiores, responde bem ao calor da brasa e mantém o sabor sem ressecar.
Preço baixo e rendimento alto
Um dos principais motivos do sucesso é o valor. Em média, o quilo do acém custa bem menos do que cortes como picanha ou fraldinha, o que permite servir mais pessoas sem estourar o orçamento do churrasco.
Essa vantagem faz diferença, especialmente em encontros maiores, onde quantidade e custo pesam tanto quanto o sabor.
Leia Também:
Simples no tempero, eficiente no preparo
Outro ponto que favorece o corte é a facilidade no tempero. Sal grosso, alho ou até um toque de manteiga já são suficientes para realçar o gosto da carne. No fogo médio, bem selado por fora, o acém fica dourado externamente e macio por dentro.
A versatilidade também conta: pode ir à grelha, ao espeto ou ser preparado em peças mais grossas, depois fatiadas para servir.
De “segunda” a queridinho do churrasco
A combinação de preço acessível, rendimento e bom resultado fez o acém deixar para trás o rótulo de carne “de segunda”. Hoje, ele aparece com frequência em churrascos de família e confraternizações, surpreendendo até quem torce o nariz no começo.
Longe da picanha e da fraldinha, o corte prova que dá, sim, para fazer um churrasco de respeito gastando menos — e agradando a maioria dos convidados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes