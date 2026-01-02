Esqueça a picanha! Essa carne barata é perfeita para seu churrasco

Mais acessível no açougue, o acém conquista churrasqueiros - Foto: Reprodução | Freepik

Quem costuma organizar churrasco já percebeu: a picanha deixou de ser presença obrigatória. Com os preços nas alturas, muita gente passou a repensar o cardápio e buscar alternativas que não comprometam o orçamento. Foi nesse movimento que um corte específico começou a chamar atenção nas grelhas.

Longe da fama dos cortes nobres, ele surgiu como solução econômica e acabou surpreendendo pelo resultado.

De carne para panela a destaque na grelha

Tradicionalmente associado a preparos cozidos, o acém passou a ser testado no churrasco — e o resultado mudou sua reputação. Quando cortado da forma certa e levado ao fogo corretamente, o corte entrega suculência e sabor, contrariando expectativas.

Retirado da parte dianteira do boi, o acém tem fibras mais longas e boa quantidade de gordura entremeada. Em bifes altos ou cubos maiores, responde bem ao calor da brasa e mantém o sabor sem ressecar.

Preço baixo e rendimento alto

Um dos principais motivos do sucesso é o valor. Em média, o quilo do acém custa bem menos do que cortes como picanha ou fraldinha, o que permite servir mais pessoas sem estourar o orçamento do churrasco.

Essa vantagem faz diferença, especialmente em encontros maiores, onde quantidade e custo pesam tanto quanto o sabor.

Simples no tempero, eficiente no preparo



Outro ponto que favorece o corte é a facilidade no tempero. Sal grosso, alho ou até um toque de manteiga já são suficientes para realçar o gosto da carne. No fogo médio, bem selado por fora, o acém fica dourado externamente e macio por dentro.

A versatilidade também conta: pode ir à grelha, ao espeto ou ser preparado em peças mais grossas, depois fatiadas para servir.

De “segunda” a queridinho do churrasco

A combinação de preço acessível, rendimento e bom resultado fez o acém deixar para trás o rótulo de carne “de segunda”. Hoje, ele aparece com frequência em churrascos de família e confraternizações, surpreendendo até quem torce o nariz no começo.

Longe da picanha e da fraldinha, o corte prova que dá, sim, para fazer um churrasco de respeito gastando menos — e agradando a maioria dos convidados.