GASTRONOMIA
SAÚDE

O melhor chá para desinchar a barriga após exageros na ceia de Natal

Após excessos à mesa, chás populares com efeito digestivo e diurético podem amenizar o desconforto abdominal

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/12/2025 - 10:36 h
Consumo de plantas e chás faz parte de uma tendência mais ampla de valorização do uso responsável de recursos naturais
Depois de uma ceia farta, é comum sentir o corpo mais inchado, especialmente na região abdominal. O incômodo costuma estar ligado à retenção de líquidos e ao excesso de alimentos consumidos nas confraternizações de Natal.

Para quem busca aliviar o “estufamento” e acelerar a sensação de bem-estar, alguns chás naturais bastante populares podem ajudar.

O consumo de plantas e chás medicinais faz parte de uma tendência mais ampla de valorização do uso responsável de recursos naturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 75% da população mundial depende quase exclusivamente de plantas para cuidados básicos de saúde.

A instituição é uma das principais incentivadoras da pesquisa sobre o tema. Em 1989, lançou a resolução 42.43, que convidou países-membros a avaliarem sistemas tradicionais de saúde, com foco especial nas plantas medicinais, para subsidiar listas oficiais de espécies incorporadas às farmacopeias nacionais.

Chás que ajudam a desinchar a barriga

Algumas ervas se destacam por suas propriedades digestivas e diuréticas, podendo contribuir para reduzir o inchaço abdominal após refeições pesadas.

Chá de hibisco (Hibiscus sabdariffa)

Nativo de regiões de clima quente, o hibisco — também conhecido como flor-da-jamaica — é amplamente utilizado tanto na culinária quanto em infusões.

A planta é associada a efeitos calmantes sobre o sistema digestivo e possui propriedades diuréticas, anti-hipertensivas, antiparasitárias e levemente laxantes, o que pode ajudar a aliviar a sensação de barriga inchada.

Genciana (Gentiana lutea)

Muito utilizada desde a Idade Média, quando era considerada um antídoto para certos venenos, a genciana é uma planta nativa das regiões montanhosas da Europa central e do sul.

Suas propriedades terapêuticas estão concentradas na raiz, associada à melhora da digestão, redução de inflamações e revitalização do organismo. Há também relatos de efeito energizante, mas o consumo não é indicado para pessoas com úlceras gástricas ou duodenais, pois pode causar irritação.

Melissa (Melissa officinalis)

Conhecida popularmente como erva-cidreira ou folha-de-limão, a melissa cresce em solos ricos em matéria orgânica, como margens de rios e clareiras de florestas.

A Agência Europeia de Medicamentos reconhece seu uso tradicional, em forma de infusão ou extrato, para aliviar sintomas leves de estresse, auxiliar no sono e tratar distúrbios digestivos leves, como inchaço e flatulência.

Com consumo moderado, esses chás podem ser aliados simples para aliviar o desconforto após os exageros típicos das festas de fim de ano.

