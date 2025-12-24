Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULINÁRIA

Apenas 4 ingredientes: panetone com sorvete perfeito para o Natal

Receita pode parecer diferente, mas surpreende já na primeira garfada

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/12/2025 - 13:08 h
Panetone de sorvete
Panetone de sorvete -

Ainda não sabe o que preparar para a sobremesa de Natal? Essa receita reúne criatividade e praticidade em um só prato: panetone recheado com sorvete. Pode parecer diferente, mas surpreende já na primeira garfada.

Com apenas quatro ingredientes, você prepara uma sobremesa de Natal simples, rápida e com cara de restaurante. Confira!

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Preço do azeite acumula 10 meses de queda e fica mais barato para ceia de Natal
Nem forno, nem tempero: veja o segredo das batatas crocantes do Natal
Tilápia é alternativa barata para ceia de Natal; descubra receitas fáceis

Receita de panetone com sorvete

Ingredientes

  • 1 panetone médio (entre 500 g e 650 g)
  • 600 g de sorvete de baunilha
  • 1 lata de leite condensado (395 g)
  • ⅔ de xícara (chá) de leite

Modo de preparo

  • Retire o sorvete do freezer e deixe em temperatura ambiente por alguns minutos, apenas para amaciar levemente.
  • Retire o panetone da forma de papel e, com uma faca de pão, corte a base. Remova o miolo, deixando cerca de 2 cm de borda.
  • Coloque o panetone em uma tigela com a abertura para cima e preencha toda a cavidade com o sorvete, pressionando delicadamente para não deixar espaços vazios.
  • Corte uma fatia do miolo retirado e use para fechar a base do panetone, encaixando como uma tampa.
  • Embale bem o panetone recheado e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas ou até o momento de servir.

Calda de doce de leite

  • Retire o rótulo da lata de leite condensado, coloque-a fechada na panela de pressão e cubra com água até dois dedos acima.
  • Quando pegar pressão, conte 35 minutos em fogo baixo. Desligue e aguarde sair todo o vapor antes de abrir.
  • Deixe a lata esfriar completamente antes de abrir.
  • Transfira o doce de leite para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo por cerca de 4 minutos.
  • Acrescente o leite de uma só vez e mexa até formar uma calda lisa. Reserve até esfriar.
  • Retire o panetone do freezer cerca de 20 minutos antes de servir.
  • Regue com a calda de doce de leite e sirva o restante à parte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

culinária natal Panetone

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Panetone de sorvete
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Panetone de sorvete
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Panetone de sorvete
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Panetone de sorvete
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x