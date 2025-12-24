CULINÁRIA
Apenas 4 ingredientes: panetone com sorvete perfeito para o Natal
Receita pode parecer diferente, mas surpreende já na primeira garfada
Ainda não sabe o que preparar para a sobremesa de Natal? Essa receita reúne criatividade e praticidade em um só prato: panetone recheado com sorvete. Pode parecer diferente, mas surpreende já na primeira garfada.
Com apenas quatro ingredientes, você prepara uma sobremesa de Natal simples, rápida e com cara de restaurante. Confira!
Receita de panetone com sorvete
Ingredientes
- 1 panetone médio (entre 500 g e 650 g)
- 600 g de sorvete de baunilha
- 1 lata de leite condensado (395 g)
- ⅔ de xícara (chá) de leite
Modo de preparo
- Retire o sorvete do freezer e deixe em temperatura ambiente por alguns minutos, apenas para amaciar levemente.
- Retire o panetone da forma de papel e, com uma faca de pão, corte a base. Remova o miolo, deixando cerca de 2 cm de borda.
- Coloque o panetone em uma tigela com a abertura para cima e preencha toda a cavidade com o sorvete, pressionando delicadamente para não deixar espaços vazios.
- Corte uma fatia do miolo retirado e use para fechar a base do panetone, encaixando como uma tampa.
- Embale bem o panetone recheado e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas ou até o momento de servir.
Calda de doce de leite
- Retire o rótulo da lata de leite condensado, coloque-a fechada na panela de pressão e cubra com água até dois dedos acima.
- Quando pegar pressão, conte 35 minutos em fogo baixo. Desligue e aguarde sair todo o vapor antes de abrir.
- Deixe a lata esfriar completamente antes de abrir.
- Transfira o doce de leite para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo por cerca de 4 minutos.
- Acrescente o leite de uma só vez e mexa até formar uma calda lisa. Reserve até esfriar.
- Retire o panetone do freezer cerca de 20 minutos antes de servir.
- Regue com a calda de doce de leite e sirva o restante à parte.
