Apenas 4 ingredientes: panetone com sorvete perfeito para o Natal

Panetone de sorvete - Foto: Reprodução| Freepik

Ainda não sabe o que preparar para a sobremesa de Natal? Essa receita reúne criatividade e praticidade em um só prato: panetone recheado com sorvete. Pode parecer diferente, mas surpreende já na primeira garfada.

Com apenas quatro ingredientes, você prepara uma sobremesa de Natal simples, rápida e com cara de restaurante. Confira!

Receita de panetone com sorvete

Ingredientes

1 panetone médio (entre 500 g e 650 g)

600 g de sorvete de baunilha

1 lata de leite condensado (395 g)

⅔ de xícara (chá) de leite

Modo de preparo

Retire o sorvete do freezer e deixe em temperatura ambiente por alguns minutos, apenas para amaciar levemente.

Retire o panetone da forma de papel e, com uma faca de pão, corte a base. Remova o miolo, deixando cerca de 2 cm de borda.

Coloque o panetone em uma tigela com a abertura para cima e preencha toda a cavidade com o sorvete, pressionando delicadamente para não deixar espaços vazios.

Corte uma fatia do miolo retirado e use para fechar a base do panetone, encaixando como uma tampa.

Embale bem o panetone recheado e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas ou até o momento de servir.

Calda de doce de leite