GASTRONOMIA
PULO DO GATO

Nem forno, nem tempero: veja o segredo das batatas crocantes do Natal

Truque simples transforma as batatas assadas, garantindo crocância, maciez e um dourado perfeito

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/12/2025 - 23:48 h
Segredo para ter batatas crocantes e macias na ceia de Natal
Segredo para ter batatas crocantes e macias na ceia de Natal -

Crocante por fora, macia por dentro e com dourado impecável. O segredo das batatas assadas perfeitas não está no tempero, nem no tempo de forno e sim em um detalhe simples no preparo: dois minutos na água fervente antes de assar.

Presença constante na mesa dos brasileiros , seja acompanhando carnes, frango assado ou marcando presença na ceia de Natal, fazer batatas assadas parece simples, mas acertar a textura ideal sempre foi um desafio. Agora, uma técnica prática e pouco conhecida surge como solução rápida e eficaz.

O segredo está em um passo simples no preparo. Antes de assadas, as batatas devem ser mergulhadas, por cerca de dois minutos, em água fervente. O objetivo não é cozinhá-las completamente, mas dar início ao processo de cozimento de forma controlada.

Esse choque térmico sela o interior da batata e prepara a superfície para o forno. Com isso, elas assam de maneira mais uniforme, ganham uma crosta dourada e ficam firmes por fora, enquanto o interior se mantém macio e suculento.

Como a técnica funciona

A água fervente amolece levemente a parte externa da batata e quebra parte do amido presente na superfície. Isso cria uma camada mais áspera, ideal para dourar e ficar crocante durante o tempo de forno. Ao mesmo tempo, o interior permanece firme e só termina de cozinhar durante o assamento.

No forno, a umidade interna se transforma em vapor, deixando o centro da batata fofo e macio. Já a superfície, mais seca e rica em amido, ganha textura crocante e um dourado intenso. É esse equilíbrio que faz toda a diferença no resultado final.

