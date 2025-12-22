Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITAS

Tilápia é alternativa barata para ceia de Natal; descubra receitas fáceis

Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/12/2025 - 12:26 h
Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques
Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques -

Já pensou em adicionar tilápia na ceia de Natal? Versátil e fácil de preparar, essa espécie de peixe conquistou espaço de destaque nos cardápios de todo o Brasil. É o pescado mais consumido no país e isso deve à sua carne branca, de sabor suave, textura macia e poucas espinhas, agrada a todos, inclusive às crianças.

Além de deliciosa, é uma excelente fonte de proteínas de alto valor nutricional, vitaminas do complexo B e minerais como o fósforo, que contribuem para a formação de ossos e dentes, produção de energia celular, manutenção das membranas celulares e funcionamento do sistema nervoso e imunológico — benefícios essenciais para crianças, adultos e idosos.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para quem busca uma ceia elegante e nutritiva, segue abaixo duas receitas que são verdadeiros destaques: tilápia ao forno com ervas, limão e batatas, perfeita para quem prefere um prato leve, aromático e cheio de sabor; e tilápia empanada com crosta de castanhas, uma opção mais crocante e sofisticada, ideal para surpreender familiares e amigos.

Leia Também:

Da ceia de Natal ao topo do mundo: sobremesa brasileira entra em ranking global
Peru de Natal: como temperar para ficar suculento e cheio de sabor
Qual é a melhor manteiga do mercado? Especialistas elegem após testes

Como preparar tilápia ao forno com ervas, limão e batatas:

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia;
  • 2 limões sicilianos fatiados;
  • 4 batatas pequenas cortadas em rodelas;
  • azeite, sal e pimenta-do-reino;
  • alecrim e tomilho frescos
  • 3 dentes de alho amassados. 

Modo de preparo:

1. Tempere a tilápia com sal, pimenta, azeite e alho

2. Forre uma assadeira com as batatas, regue com azeite e sal;

3. Coloque os filés sobre as batatas e distribua as fatias de limão e as ervas;

4. Leve ao forno (200°C) por 25 a 30 minutos;

5. Sirva com arroz branco ou farofa.

6. Como preparar tilápia empanada com crosta de castanhas:

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia Fider;
  • 1 xícara de castanha-de-caju ou castanha-do-Pará triturada;
  • ½ xícara de farinha de rosca;
  • 2 ovos batidos;
  • sal, pimenta e limão.

Modo de preparo

1. Tempere os filés com limão, sal e pimenta;

2. Passe no ovo e depois na mistura de castanhas e farinha e asse a 200°C por 20 minutos ou frite no óleo quente.

3. Dica: também fica ótimo com purê de mandioquinha ou molho tártaro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

natal receitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x