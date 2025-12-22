RECEITAS
Tilápia é alternativa barata para ceia de Natal; descubra receitas fáceis
Receitas com tilápia no Natal podem se tornar destaques
Por Edvaldo Sales
Já pensou em adicionar tilápia na ceia de Natal? Versátil e fácil de preparar, essa espécie de peixe conquistou espaço de destaque nos cardápios de todo o Brasil. É o pescado mais consumido no país e isso deve à sua carne branca, de sabor suave, textura macia e poucas espinhas, agrada a todos, inclusive às crianças.
Além de deliciosa, é uma excelente fonte de proteínas de alto valor nutricional, vitaminas do complexo B e minerais como o fósforo, que contribuem para a formação de ossos e dentes, produção de energia celular, manutenção das membranas celulares e funcionamento do sistema nervoso e imunológico — benefícios essenciais para crianças, adultos e idosos.
Para quem busca uma ceia elegante e nutritiva, segue abaixo duas receitas que são verdadeiros destaques: tilápia ao forno com ervas, limão e batatas, perfeita para quem prefere um prato leve, aromático e cheio de sabor; e tilápia empanada com crosta de castanhas, uma opção mais crocante e sofisticada, ideal para surpreender familiares e amigos.
Leia Também:
Como preparar tilápia ao forno com ervas, limão e batatas:
Ingredientes
- 4 filés de tilápia;
- 2 limões sicilianos fatiados;
- 4 batatas pequenas cortadas em rodelas;
- azeite, sal e pimenta-do-reino;
- alecrim e tomilho frescos
- 3 dentes de alho amassados.
Modo de preparo:
1. Tempere a tilápia com sal, pimenta, azeite e alho
2. Forre uma assadeira com as batatas, regue com azeite e sal;
3. Coloque os filés sobre as batatas e distribua as fatias de limão e as ervas;
4. Leve ao forno (200°C) por 25 a 30 minutos;
5. Sirva com arroz branco ou farofa.
6. Como preparar tilápia empanada com crosta de castanhas:
Ingredientes
- 4 filés de tilápia Fider;
- 1 xícara de castanha-de-caju ou castanha-do-Pará triturada;
- ½ xícara de farinha de rosca;
- 2 ovos batidos;
- sal, pimenta e limão.
Modo de preparo
1. Tempere os filés com limão, sal e pimenta;
2. Passe no ovo e depois na mistura de castanhas e farinha e asse a 200°C por 20 minutos ou frite no óleo quente.
3. Dica: também fica ótimo com purê de mandioquinha ou molho tártaro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes