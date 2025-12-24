GASTRONOMIA
"Bacalhau brasileiro": peixe rico em proteínas custa pouco e é ideal para o jantar
Com sabor suave e preço acessível, peixe se consolida como a alternativa para substituir o bacalhau importado
Por Luiz Almeida
Encontrar o equilíbrio entre uma ceia de Natal e um orçamento controlado é um desafio. No entanto, um peixe de carne branca e alto teor proteico tem ganhado destaque: a abrótea.
Apelidada de “bacalhau brasileiro”, ela oferece características muito próximas ao peixe importado, mas com um custo significativamente menor.
A abrótea compartilha com o bacalhau tradicional a carne clara, a textura macia e a facilidade de lascar após o cozimento.
Leia Também:
Essa semelhança permite que ela seja utilizada nas mesmas receitas clássicas, como lombo ao forno ou em saladas, sem comprometer a elegância do prato.
Sabor delicado e alta aceitação
De acordo com o portal TudoGostoso, um dos grandes diferenciais da abrótea é o seu sabor suave. Por ser um peixe neutro, ele absorve com facilidade os temperos e combina perfeitamente com ingredientes tradicionais do Natal, como azeite de oliva, azeitonas, batatas e ervas frescas.
Essa leveza torna a abrótea uma excelente porta de entrada para quem não consome pescados com frequência.
Além do benefício financeiro, a abrótea é uma "superproteína". Confira os principais nutrientes presentes no peixe:
- Ômega-3: Essencial para a saúde cardiovascular.
- Vitaminas B12 e B3: Importantes para o funcionamento do sistema nervoso e metabolismo.
- Baixo teor de gordura e sódio: Ideal para quem busca uma ceia mais leve e de fácil digestão, evitando a sensação de inchaço comum após refeições pesadas.
Versatilidade na cozinha
A praticidade é outro ponto forte. A abrótea pode ser preparada de diversas formas:
- Assada: Com batatas, cebolas e pimentões (estilo Gomes de Sá).
- Grelhada: Apenas com um fio de azeite e limão para um almoço rápido.
- Ensopada: Em moquecas ou caldeiradas simples.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes