GASTRONOMIA

"Bacalhau brasileiro": peixe rico em proteínas custa pouco e é ideal para o jantar

Com sabor suave e preço acessível, peixe se consolida como a alternativa para substituir o bacalhau importado

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

24/12/2025 - 15:12 h
Encontrar o equilíbrio entre uma ceia de Natal e um orçamento controlado é um desafio. No entanto, um peixe de carne branca e alto teor proteico tem ganhado destaque: a abrótea.

Apelidada de “bacalhau brasileiro”, ela oferece características muito próximas ao peixe importado, mas com um custo significativamente menor.

A abrótea compartilha com o bacalhau tradicional a carne clara, a textura macia e a facilidade de lascar após o cozimento.

Essa semelhança permite que ela seja utilizada nas mesmas receitas clássicas, como lombo ao forno ou em saladas, sem comprometer a elegância do prato.

Sabor delicado e alta aceitação

De acordo com o portal TudoGostoso, um dos grandes diferenciais da abrótea é o seu sabor suave. Por ser um peixe neutro, ele absorve com facilidade os temperos e combina perfeitamente com ingredientes tradicionais do Natal, como azeite de oliva, azeitonas, batatas e ervas frescas.

Essa leveza torna a abrótea uma excelente porta de entrada para quem não consome pescados com frequência.

Além do benefício financeiro, a abrótea é uma "superproteína". Confira os principais nutrientes presentes no peixe:

  • Ômega-3: Essencial para a saúde cardiovascular.
  • Vitaminas B12 e B3: Importantes para o funcionamento do sistema nervoso e metabolismo.
  • Baixo teor de gordura e sódio: Ideal para quem busca uma ceia mais leve e de fácil digestão, evitando a sensação de inchaço comum após refeições pesadas.

Versatilidade na cozinha

A praticidade é outro ponto forte. A abrótea pode ser preparada de diversas formas:

  • Assada: Com batatas, cebolas e pimentões (estilo Gomes de Sá).
  • Grelhada: Apenas com um fio de azeite e limão para um almoço rápido.
  • Ensopada: Em moquecas ou caldeiradas simples.

abrótea Bacalhau brasileiro gastronomia peixe

