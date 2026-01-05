Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GUIA DO CHURRASCO

7 melhores cortes de carnes para seu churrasco

Lista inclui valores e modo de preparo de cada corte

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/01/2026 - 12:04 h
Cupim
Cupim -

A escolha dos cortes de carne é um fator determinante para a qualidade de um churrasco. essa decisão também passa pela análise de custos e da técnica de preparo necessária para cada peça.

Leia Também:

Esqueça a picanha! Essa carne barata é perfeita para seu churrasco
O novo corte de carne barato e macio que vai ser sensação no churrasco
Sem fumaça e sem carvão: o truque para um churrasco perfeito

Com preços que variam entre cortes como a Fraldinha, mais acessível, e a Picanha, considerada premium, o consumidor deve ficar atento, principalmente com o tempo de cozimento e as características de textura e suculência de cada uma das sete carnes mais procuradas nas churrascarias e açougues da capital baiana.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira

7 - Cupim

Cupim
Cupim | Foto: comofazerchurrasco.com

Músculo da corcova bovina, com alta concentração de gordura e tecido conjuntivo entremeados. Exige cozimento lento e prolongado, frequentemente utilizando vapor ou embrulho em papel (alumínio ou celofane) antes da brasa final, para amaciar o tecido. A finalização na brasa visa apenas dourar a superfície.

6 - Maminha

Maminha
Maminha | Foto: Reprodução

Parte final da alcatra. É macia, possui formato arredondado e teor de gordura moderado. O preparo é feito em fogo médio, na grelha ou espeto. Requer que o corte de serviço seja realizado perpendicularmente às fibras.

5 - Contrafilé

Contrafilé
Contrafilé | Foto: Reprodução

Localizado no lombo, com gordura lateral e fibras em formato de bife. É ideal para consumo malpassado ou ao ponto. Recomenda-se o preparo rápido em bifes de 2 cm, na grelha sob fogo alto.

4 - Alcatra

Alcatra
Alcatra | Foto: Reprodução

Corte nobre da parte traseira, com cobertura de gordura moderada. Pode ser assada em peça inteira ou fatiada em bifes grossos. O método de preparo utiliza fogo médio.

3 - Fraldinha

Fraldinha
Fraldinha | Foto: Reprodução

Corte do flanco do boi, com fibras longas e sabor acentuado, possuindo baixo teor de gordura intramuscular. Seu preparo na grelha deve ser rápido, em fogo médio-alto, para evitar ressecamento. O corte de serviço deve ser perpendicular às fibras.

2 - Costela

Costela
Costela | Foto: Reprodução

Composta por ossos e carne da caixa torácica, possui alto teor de gordura e tecido conjuntivo. Exige tempo de cocção longo (várias horas) e fogo baixo. É temperada com sal grosso e muitas vezes assada envolta em papel para retenção de umidade.

1 - Picanha

Picanha
Picanha | Foto: Reprodução

Músculo triangular da alcatra, notável pela camada uniforme de gordura externa, que garante suculência. É temperada com sal grosso. Pode ser assada no espeto ou em bifes de 3 a 4 cm na grelha, sob fogo médio-alto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carne churrasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cupim
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Cupim
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Cupim
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Cupim
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x