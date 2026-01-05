GUIA DO CHURRASCO
7 melhores cortes de carnes para seu churrasco
Lista inclui valores e modo de preparo de cada corte
Por Jair Mendonça Jr
A escolha dos cortes de carne é um fator determinante para a qualidade de um churrasco. essa decisão também passa pela análise de custos e da técnica de preparo necessária para cada peça.
Com preços que variam entre cortes como a Fraldinha, mais acessível, e a Picanha, considerada premium, o consumidor deve ficar atento, principalmente com o tempo de cozimento e as características de textura e suculência de cada uma das sete carnes mais procuradas nas churrascarias e açougues da capital baiana.
7 - Cupim
Músculo da corcova bovina, com alta concentração de gordura e tecido conjuntivo entremeados. Exige cozimento lento e prolongado, frequentemente utilizando vapor ou embrulho em papel (alumínio ou celofane) antes da brasa final, para amaciar o tecido. A finalização na brasa visa apenas dourar a superfície.
6 - Maminha
Parte final da alcatra. É macia, possui formato arredondado e teor de gordura moderado. O preparo é feito em fogo médio, na grelha ou espeto. Requer que o corte de serviço seja realizado perpendicularmente às fibras.
5 - Contrafilé
Localizado no lombo, com gordura lateral e fibras em formato de bife. É ideal para consumo malpassado ou ao ponto. Recomenda-se o preparo rápido em bifes de 2 cm, na grelha sob fogo alto.
4 - Alcatra
Corte nobre da parte traseira, com cobertura de gordura moderada. Pode ser assada em peça inteira ou fatiada em bifes grossos. O método de preparo utiliza fogo médio.
3 - Fraldinha
Corte do flanco do boi, com fibras longas e sabor acentuado, possuindo baixo teor de gordura intramuscular. Seu preparo na grelha deve ser rápido, em fogo médio-alto, para evitar ressecamento. O corte de serviço deve ser perpendicular às fibras.
2 - Costela
Composta por ossos e carne da caixa torácica, possui alto teor de gordura e tecido conjuntivo. Exige tempo de cocção longo (várias horas) e fogo baixo. É temperada com sal grosso e muitas vezes assada envolta em papel para retenção de umidade.
1 - Picanha
Músculo triangular da alcatra, notável pela camada uniforme de gordura externa, que garante suculência. É temperada com sal grosso. Pode ser assada no espeto ou em bifes de 3 a 4 cm na grelha, sob fogo médio-alto.
