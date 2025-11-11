Sem fumaça e sem carvão: o truque para um churrasco perfeito

A receita fica pronta em menos de 40 minutos - Foto: Reprodução | Freepik

Fazer um churrasco sem carvão e sem churrasqueira parece impossível, mas uma técnica simples vem conquistando espaço nas cozinhas brasileiras: o churrasco na panela de pressão. A receita fica pronta em menos de 40 minutos, garante carne macia, molho encorpado e aquele sabor defumado típico da brasa, sem sujeira.

O segredo está no uso da pressão, que concentra o sabor e amacia a carne. O método dispensa água, pois os legumes usados liberam líquido suficiente para o cozimento, resultando em um molho espesso e cheio de personalidade.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Receita prática e cheia de sabor

Para preparar, basta escolher um corte com leve teor de gordura, como acém, fraldinha ou patinho, e combinar com ingredientes simples que realçam o sabor. O resultado serve de 4 a 6 porções.

Você vai precisar de:

1 kg de carne bovina em cubos grandes

1 cebola grande em rodelas

2 tomates maduros fatiados

1 pimentão em rodelas

3 dentes de alho picados

½ xícara (chá) de molho barbecue ou ketchup

3 colheres (sopa) de shoyu

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (chá) de páprica defumada

1 colher (sopa) de óleo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

(Opcional) 1 colher (chá) de fumaça líquida ou um pedaço pequeno de bacon

Modo de preparo:

Aqueça o óleo e doure a carne em fogo médio.

Acrescente o alho e mexa até perfumar.

Tempere com sal, pimenta, páprica, shoyu, mostarda e barbecue.

Monte camadas de carne, cebola, tomate e pimentão.

Se quiser, adicione a fumaça líquida ou o bacon.

Feche a panela e, após pegar pressão, cozinhe por 25 minutos.

Desligue, espere a pressão sair e abra com cuidado.

Para um molho mais grosso, ferva por 5 minutos sem tampa, mexendo.

Dicas para o churrasco perfeito

Escolha cortes com gordura: ela derrete durante o cozimento e garante maciez.

Não adicione água: os legumes produzem líquido suficiente.

Quer sabor mais intenso? Finalize com uma pitada extra de páprica defumada.

Acompanhamentos que elevam o prato

Esse churrasco combina bem com arroz soltinho, farofa crocante e vinagrete clássico. Batatas douradas ou purê também são ótimos acompanhamentos. E se sobrar carne, desfie e sirva em sanduíches com queijo e cebola caramelizada.