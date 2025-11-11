GASTRONOMIA
Sem fumaça e sem carvão: o truque para um churrasco perfeito
Receita fica pronta em menos de 40 minutos
Por Isabela Cardoso
Fazer um churrasco sem carvão e sem churrasqueira parece impossível, mas uma técnica simples vem conquistando espaço nas cozinhas brasileiras: o churrasco na panela de pressão. A receita fica pronta em menos de 40 minutos, garante carne macia, molho encorpado e aquele sabor defumado típico da brasa, sem sujeira.
O segredo está no uso da pressão, que concentra o sabor e amacia a carne. O método dispensa água, pois os legumes usados liberam líquido suficiente para o cozimento, resultando em um molho espesso e cheio de personalidade.
Receita prática e cheia de sabor
Para preparar, basta escolher um corte com leve teor de gordura, como acém, fraldinha ou patinho, e combinar com ingredientes simples que realçam o sabor. O resultado serve de 4 a 6 porções.
Você vai precisar de:
- 1 kg de carne bovina em cubos grandes
- 1 cebola grande em rodelas
- 2 tomates maduros fatiados
- 1 pimentão em rodelas
- 3 dentes de alho picados
- ½ xícara (chá) de molho barbecue ou ketchup
- 3 colheres (sopa) de shoyu
- 1 colher (sopa) de mostarda
- 1 colher (chá) de páprica defumada
- 1 colher (sopa) de óleo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- (Opcional) 1 colher (chá) de fumaça líquida ou um pedaço pequeno de bacon
Modo de preparo:
- Aqueça o óleo e doure a carne em fogo médio.
- Acrescente o alho e mexa até perfumar.
- Tempere com sal, pimenta, páprica, shoyu, mostarda e barbecue.
- Monte camadas de carne, cebola, tomate e pimentão.
- Se quiser, adicione a fumaça líquida ou o bacon.
- Feche a panela e, após pegar pressão, cozinhe por 25 minutos.
- Desligue, espere a pressão sair e abra com cuidado.
- Para um molho mais grosso, ferva por 5 minutos sem tampa, mexendo.
Dicas para o churrasco perfeito
- Escolha cortes com gordura: ela derrete durante o cozimento e garante maciez.
- Não adicione água: os legumes produzem líquido suficiente.
- Quer sabor mais intenso? Finalize com uma pitada extra de páprica defumada.
Acompanhamentos que elevam o prato
Esse churrasco combina bem com arroz soltinho, farofa crocante e vinagrete clássico. Batatas douradas ou purê também são ótimos acompanhamentos. E se sobrar carne, desfie e sirva em sanduíches com queijo e cebola caramelizada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes