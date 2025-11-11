Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Sem fumaça e sem carvão: o truque para um churrasco perfeito

Receita fica pronta em menos de 40 minutos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/11/2025 - 21:53 h
A receita fica pronta em menos de 40 minutos
A receita fica pronta em menos de 40 minutos

Fazer um churrasco sem carvão e sem churrasqueira parece impossível, mas uma técnica simples vem conquistando espaço nas cozinhas brasileiras: o churrasco na panela de pressão. A receita fica pronta em menos de 40 minutos, garante carne macia, molho encorpado e aquele sabor defumado típico da brasa, sem sujeira.

O segredo está no uso da pressão, que concentra o sabor e amacia a carne. O método dispensa água, pois os legumes usados liberam líquido suficiente para o cozimento, resultando em um molho espesso e cheio de personalidade.

Receita prática e cheia de sabor

Para preparar, basta escolher um corte com leve teor de gordura, como acém, fraldinha ou patinho, e combinar com ingredientes simples que realçam o sabor. O resultado serve de 4 a 6 porções.

Você vai precisar de:

  • 1 kg de carne bovina em cubos grandes
  • 1 cebola grande em rodelas
  • 2 tomates maduros fatiados
  • 1 pimentão em rodelas
  • 3 dentes de alho picados
  • ½ xícara (chá) de molho barbecue ou ketchup
  • 3 colheres (sopa) de shoyu
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • 1 colher (chá) de páprica defumada
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • (Opcional) 1 colher (chá) de fumaça líquida ou um pedaço pequeno de bacon

Modo de preparo:

  • Aqueça o óleo e doure a carne em fogo médio.
  • Acrescente o alho e mexa até perfumar.
  • Tempere com sal, pimenta, páprica, shoyu, mostarda e barbecue.
  • Monte camadas de carne, cebola, tomate e pimentão.
  • Se quiser, adicione a fumaça líquida ou o bacon.
  • Feche a panela e, após pegar pressão, cozinhe por 25 minutos.
  • Desligue, espere a pressão sair e abra com cuidado.
  • Para um molho mais grosso, ferva por 5 minutos sem tampa, mexendo.

Dicas para o churrasco perfeito

  • Escolha cortes com gordura: ela derrete durante o cozimento e garante maciez.
  • Não adicione água: os legumes produzem líquido suficiente.
  • Quer sabor mais intenso? Finalize com uma pitada extra de páprica defumada.

Acompanhamentos que elevam o prato

Esse churrasco combina bem com arroz soltinho, farofa crocante e vinagrete clássico. Batatas douradas ou purê também são ótimos acompanhamentos. E se sobrar carne, desfie e sirva em sanduíches com queijo e cebola caramelizada.

