Adeus, airfryer? Aparelho 9 em 1 promete dominar a cozinha

Novo eletrodoméstico combina nove modos de preparo, alta potência e praticidade para o dia a dia - Foto: Reprodução / Depositphotos

A airfryer mudou a forma como muitos brasileiros cozinham, ao permitir refeições mais leves e com menos óleo. Agora, um novo eletrodoméstico começa a chamar atenção por ir além dessa proposta e entregar uma experiência ainda mais completa.

Lançado na Espanha pela rede alemã Lidl, o equipamento surge como alternativa para quem busca praticidade, versatilidade e menos aparelhos espalhados pela cozinha.

Um único aparelho, várias funções

A principal aposta do novo modelo está na multifuncionalidade. Em vez de recorrer a forno, grill, desidratador e outros eletrodomésticos separadamente, o aparelho concentra tudo em uma única estrutura, otimizando espaço e simplificando o preparo das refeições.

Batizado de Silvercrest 9 em 1, o equipamento tem capacidade de 12 litros e foi desenvolvido para uso doméstico, atendendo desde preparos rápidos até receitas mais elaboradas.

Potência, ar quente e controle visual

Com potência de 1.800 watts, o eletrodoméstico utiliza sistema de circulação de ar quente para distribuir o calor de forma uniforme. O resultado são alimentos mais crocantes por fora e macios por dentro, sem necessidade de fritura tradicional.

Outro diferencial é a janela frontal ampla, que permite acompanhar o preparo sem interromper o funcionamento. A solução evita a perda de calor e ajuda a manter a temperatura estável durante todo o processo.

O que o Silvercrest 9 em 1 consegue fazer



O aparelho oferece nove modos de preparo e conta com painel digital sensível ao toque, além de programas automáticos. Na prática, ele assume funções normalmente exercidas por vários eletrodomésticos diferentes.

Entre as possibilidades estão assar, grelhar, fritar a ar, desidratar frutas, aquecer alimentos, cozinhar lentamente, usar vapor e preparar carnes em sistemas rotativos, como espetos e frango inteiro.

Especificações do modelo

Segundo a fabricante, o Silvercrest 9 em 1 reúne características que o colocam entre os mais completos da categoria. Confira os principais dados:

Potência de 1.800 W

Capacidade total de 12 litros

Controle de temperatura entre 40 °C e 200 °C

Temporizador ajustável, com até 24 horas no modo desidratação

Tela digital com 10 programas automáticos

Janela frontal para visualização do preparo

Acessórios compatíveis com lava-louças

O conjunto inclui grades internas, bandeja, cesto giratório, espeto para frango, kit para kebab, alça de remoção e um livro de receitas desenvolvido para o aparelho.

Silvercrest 9 em 1 | Foto: Divulgação

Preço, venda e chegada ao Brasil



Na Espanha, o Silvercrest 9 em 1 é vendido exclusivamente pela loja online do Lidl por 79,99 euros, valor equivalente a cerca de R$ 490, conforme a cotação atual. A marca Silvercrest é conhecida no mercado europeu por oferecer produtos com bom custo-benefício.

No Brasil, o eletrodoméstico não é comercializado oficialmente. A Lidl não atua no varejo nacional, o que significa ausência de distribuição regular, garantia ou assistência técnica autorizada. Ainda assim, o produto pode ser encontrado em sites internacionais, como eBay e AliExpress, por meio de importação direta.

Mesmo fora do mercado brasileiro, o lançamento reforça uma tendência clara: eletrodomésticos multifuncionais ganham espaço à medida que consumidores buscam mais eficiência, economia de espaço e praticidade na cozinha.