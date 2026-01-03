GASTRONOMIA
Adeus, airfryer? Aparelho 9 em 1 promete dominar a cozinha
Lançamento aposta em multifuncionalidade e reúne forno, grill, desidratador e fritadeira em um só aparelho
Por Iarla Queiroz
A airfryer mudou a forma como muitos brasileiros cozinham, ao permitir refeições mais leves e com menos óleo. Agora, um novo eletrodoméstico começa a chamar atenção por ir além dessa proposta e entregar uma experiência ainda mais completa.
Lançado na Espanha pela rede alemã Lidl, o equipamento surge como alternativa para quem busca praticidade, versatilidade e menos aparelhos espalhados pela cozinha.
Um único aparelho, várias funções
A principal aposta do novo modelo está na multifuncionalidade. Em vez de recorrer a forno, grill, desidratador e outros eletrodomésticos separadamente, o aparelho concentra tudo em uma única estrutura, otimizando espaço e simplificando o preparo das refeições.
Batizado de Silvercrest 9 em 1, o equipamento tem capacidade de 12 litros e foi desenvolvido para uso doméstico, atendendo desde preparos rápidos até receitas mais elaboradas.
Potência, ar quente e controle visual
Com potência de 1.800 watts, o eletrodoméstico utiliza sistema de circulação de ar quente para distribuir o calor de forma uniforme. O resultado são alimentos mais crocantes por fora e macios por dentro, sem necessidade de fritura tradicional.
Outro diferencial é a janela frontal ampla, que permite acompanhar o preparo sem interromper o funcionamento. A solução evita a perda de calor e ajuda a manter a temperatura estável durante todo o processo.
O que o Silvercrest 9 em 1 consegue fazer
O aparelho oferece nove modos de preparo e conta com painel digital sensível ao toque, além de programas automáticos. Na prática, ele assume funções normalmente exercidas por vários eletrodomésticos diferentes.
Entre as possibilidades estão assar, grelhar, fritar a ar, desidratar frutas, aquecer alimentos, cozinhar lentamente, usar vapor e preparar carnes em sistemas rotativos, como espetos e frango inteiro.
Especificações do modelo
Segundo a fabricante, o Silvercrest 9 em 1 reúne características que o colocam entre os mais completos da categoria. Confira os principais dados:
- Potência de 1.800 W
- Capacidade total de 12 litros
- Controle de temperatura entre 40 °C e 200 °C
- Temporizador ajustável, com até 24 horas no modo desidratação
- Tela digital com 10 programas automáticos
- Janela frontal para visualização do preparo
- Acessórios compatíveis com lava-louças
O conjunto inclui grades internas, bandeja, cesto giratório, espeto para frango, kit para kebab, alça de remoção e um livro de receitas desenvolvido para o aparelho.
Preço, venda e chegada ao Brasil
Na Espanha, o Silvercrest 9 em 1 é vendido exclusivamente pela loja online do Lidl por 79,99 euros, valor equivalente a cerca de R$ 490, conforme a cotação atual. A marca Silvercrest é conhecida no mercado europeu por oferecer produtos com bom custo-benefício.
No Brasil, o eletrodoméstico não é comercializado oficialmente. A Lidl não atua no varejo nacional, o que significa ausência de distribuição regular, garantia ou assistência técnica autorizada. Ainda assim, o produto pode ser encontrado em sites internacionais, como eBay e AliExpress, por meio de importação direta.
Mesmo fora do mercado brasileiro, o lançamento reforça uma tendência clara: eletrodomésticos multifuncionais ganham espaço à medida que consumidores buscam mais eficiência, economia de espaço e praticidade na cozinha.
