Só 3 ingredientes: aprenda a fazer esfirra caseira na airfryer
Confira versão prática dessa receita famosa
Buscando um lanche saudável e econômico? Perfeita para o lanche da tarde, fácil e prática, esta receita de esfirra é ideal para quem não quer gastar muito tempo na cozinha.
Ensinada no site Tudo Gostoso, a versão caseira é preparada na airfryer e leva apenas três ingredientes. O resultado é uma esfirra macia por dentro e crocante por fora, a pedida certa para quem gosta de comer bem sem abrir mão da praticidade. Confira a receita!
Receita de esfirra caseira na airfryer
Ingredientes
- 200 g de batata cozida e amassada
- 1 colher (sopa) cheia de farinha de aveia (cerca de 10 g)
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture a batata amassada, a farinha de aveia e o sal até formar uma massa homogênea
- Deixe descansar por 5 minutos para que a aveia hidrate e a massa ganhe consistência
- Modele as esfihas no tamanho desejado
- Pincele gema de ovo ou uma fina camada de ketchup para dar cor e brilho
- Leve à airfryer preaquecida a 180 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo para assar por igual
- Retire, adicione o recheio de sua preferência e volte à airfryer por mais alguns minutos, apenas para gratinar
- Sirva e aproveite!
