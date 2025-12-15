Menu
CULINÁRIA

Só 3 ingredientes: aprenda a fazer esfirra caseira na airfryer

Confira versão prática dessa receita famosa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/12/2025 - 18:53 h
Receita de esfiha caseira na airfryer
Receita de esfiha caseira na airfryer -

Buscando um lanche saudável e econômico? Perfeita para o lanche da tarde, fácil e prática, esta receita de esfirra é ideal para quem não quer gastar muito tempo na cozinha.

Ensinada no site Tudo Gostoso, a versão caseira é preparada na airfryer e leva apenas três ingredientes. O resultado é uma esfirra macia por dentro e crocante por fora, a pedida certa para quem gosta de comer bem sem abrir mão da praticidade. Confira a receita!

Receita de esfirra caseira na airfryer

Ingredientes

  • 200 g de batata cozida e amassada
  • 1 colher (sopa) cheia de farinha de aveia (cerca de 10 g)
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  • Em uma tigela, misture a batata amassada, a farinha de aveia e o sal até formar uma massa homogênea
  • Deixe descansar por 5 minutos para que a aveia hidrate e a massa ganhe consistência
  • Modele as esfihas no tamanho desejado
  • Pincele gema de ovo ou uma fina camada de ketchup para dar cor e brilho
  • Leve à airfryer preaquecida a 180 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo para assar por igual
  • Retire, adicione o recheio de sua preferência e volte à airfryer por mais alguns minutos, apenas para gratinar
  • Sirva e aproveite!

Ver todas

