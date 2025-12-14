Menu
GASTRONOMIA
RECEITA

Sobremesa irresistível: creme, biscoitos e sabor incomparável

Doce se mantém como uma das sobremesas mais icônicas da atualidade

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/12/2025 - 12:53 h
Com camadas de sabor e tradição, o tiramisu se mantém como uma das sobremesas mais icônicas da Itália. Sua combinação de creme de mascarpone, café e biscoitos delicados continua encantando paladares ao redor do mundo, preservando séculos de história em cada colherada.

Na Fatto in Casa, especializada em massas artesanais, o tiramisu segue a receita tradicional, com creme delicado de mascarpone, café intenso e savoiardi feitos na própria casa. A sobremesa passa por duas etapas essenciais: o preparo do creme e a confecção dos biscoitos, que garantem a textura leve e a absorção perfeita do café.

Como preparar:

Ingredientes

  • 500 g de mascarpone
  • 4 ovos inteiros
  • 120 g de açúcar
  • 300 ml de café forte, já frio
  • 50 ml de vinho Marsala (opcional)
  • Cacau em pó 100% para finalizar
  • Biscoitos savoiardi
  • 3 ovos
  • 90 g de açúcar
  • 90 g de farinha de trigo
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

1. Separe as claras das gemas.

2. Bata as claras em neve e acrescente, aos poucos, metade do açúcar, até formar um merengue firme.

3. Bata as gemas com o restante do açúcar até obter um creme claro.

4. Incorpore delicadamente as gemas ao merengue.

5. Peneire a farinha sobre a mistura e incorpore com movimentos suaves.

6. Transfira a massa para um saco de confeitar e modele os biscoitos em assadeira forrada com papel-manteiga.

7. Polvilhe açúcar de confeiteiro por cima.

8. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, até levemente dourados.

9. Deixe esfriar completamente antes de usar.

Montagem do tiramisù

1. Bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro e aveludado.

2. Incorpore delicadamente o mascarpone até obter um creme liso.

3. Misture o café frio com o vinho Marsala.

4. Umedeça rapidamente os savoiardi no café e faça uma camada em um refratário.

5. Cubra com o creme e repita as camadas.

6. Finalize com cacau em pó e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas antes de servir.

x