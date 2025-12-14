RECEITA
Sobremesa irresistível: creme, biscoitos e sabor incomparável
Doce se mantém como uma das sobremesas mais icônicas da atualidade
Por Edvaldo Sales
Com camadas de sabor e tradição, o tiramisu se mantém como uma das sobremesas mais icônicas da Itália. Sua combinação de creme de mascarpone, café e biscoitos delicados continua encantando paladares ao redor do mundo, preservando séculos de história em cada colherada.
Na Fatto in Casa, especializada em massas artesanais, o tiramisu segue a receita tradicional, com creme delicado de mascarpone, café intenso e savoiardi feitos na própria casa. A sobremesa passa por duas etapas essenciais: o preparo do creme e a confecção dos biscoitos, que garantem a textura leve e a absorção perfeita do café.
Como preparar:
Ingredientes
- 500 g de mascarpone
- 4 ovos inteiros
- 120 g de açúcar
- 300 ml de café forte, já frio
- 50 ml de vinho Marsala (opcional)
- Cacau em pó 100% para finalizar
- Biscoitos savoiardi
- 3 ovos
- 90 g de açúcar
- 90 g de farinha de trigo
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
1. Separe as claras das gemas.
2. Bata as claras em neve e acrescente, aos poucos, metade do açúcar, até formar um merengue firme.
3. Bata as gemas com o restante do açúcar até obter um creme claro.
4. Incorpore delicadamente as gemas ao merengue.
5. Peneire a farinha sobre a mistura e incorpore com movimentos suaves.
6. Transfira a massa para um saco de confeitar e modele os biscoitos em assadeira forrada com papel-manteiga.
7. Polvilhe açúcar de confeiteiro por cima.
8. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, até levemente dourados.
9. Deixe esfriar completamente antes de usar.
Montagem do tiramisù
1. Bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro e aveludado.
2. Incorpore delicadamente o mascarpone até obter um creme liso.
3. Misture o café frio com o vinho Marsala.
4. Umedeça rapidamente os savoiardi no café e faça uma camada em um refratário.
5. Cubra com o creme e repita as camadas.
6. Finalize com cacau em pó e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas antes de servir.
