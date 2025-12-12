RECEITA
Fit e irresistível: o bolo de cenoura perfeito para seu dia
Bolo se tornou o queridinho da apresentadora Fernanda Souza
Por Edvaldo Sales
Sem glúten, sem leite, low carb e com baixo índice glicêmico: essas são as principais características do bolo de cenoura que vem ganhando espaço entre quem deseja equilibrar sabor e alimentação saudável.
A receita, pensada para atender públicos com restrições alimentares ou que buscam reduzir o consumo de carboidratos e queridinha pela apresentadora Fernanda Souza, aposta em substituições inteligentes — especialmente quando o assunto é açúcar e farinha de trigo branca, vilões frequentes nas dietas.
No caso do novo bolo de cenoura fit, a vantagem está no uso de alternativas mais leves e nutritivas, que ajudam a diminuir o impacto do açúcar e tornam o doce uma opção mais amigável.
Como preparar:
Ingredientes
- 2 xícaras de cenoura crua picada
- 3 ovos inteiros
- 4 colheres de sopa de adoçante Sweetlift Cook misturado em 1 xícara de água (ou 1 xícara e 1/2 de açúcar demerara e não colocar a água)
- 1 xícara de farinha de amêndoas sem casca
- 1 xícara de mistura de farinhas (1/2 de trigo sem glúten e 1/2 de farinha de linhaça)
- 4 colheres de sopa de óleo de coco extra-virgem
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de Preparo
1. Separe todos os ingredientes na bancada.
2. Bata a cenoura, os ovos e o óleo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
3. Acrescente os demais ingredientes aos poucos, mantendo o fermento por último.
4. Unte uma forma — preferencialmente com óleo de coco extra-virgem.
5. Despeje a massa na forma.
6. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que um palito saia limpo ao ser espetado no bolo.
7. Para a cobertura, derreta o chocolate belga 70% cacau sem lactose.
8. Misture com um pouco de leite de amêndoas até atingir a consistência desejada.
9. Espalhe a cobertura sobre o bolo e sirva.
