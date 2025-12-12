Fit e irresistível: o bolo de cenoura perfeito para seu dia

Receita é pensada para atender públicos com restrições alimentares - Foto: Imagem gerada por IA

Sem glúten, sem leite, low carb e com baixo índice glicêmico: essas são as principais características do bolo de cenoura que vem ganhando espaço entre quem deseja equilibrar sabor e alimentação saudável.

A receita, pensada para atender públicos com restrições alimentares ou que buscam reduzir o consumo de carboidratos e queridinha pela apresentadora Fernanda Souza, aposta em substituições inteligentes — especialmente quando o assunto é açúcar e farinha de trigo branca, vilões frequentes nas dietas.

No caso do novo bolo de cenoura fit, a vantagem está no uso de alternativas mais leves e nutritivas, que ajudam a diminuir o impacto do açúcar e tornam o doce uma opção mais amigável.

Como preparar:

Ingredientes

2 xícaras de cenoura crua picada

3 ovos inteiros

4 colheres de sopa de adoçante Sweetlift Cook misturado em 1 xícara de água (ou 1 xícara e 1/2 de açúcar demerara e não colocar a água)

1 xícara de farinha de amêndoas sem casca

1 xícara de mistura de farinhas (1/2 de trigo sem glúten e 1/2 de farinha de linhaça)

4 colheres de sopa de óleo de coco extra-virgem

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Preparo

1. Separe todos os ingredientes na bancada.

2. Bata a cenoura, os ovos e o óleo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

3. Acrescente os demais ingredientes aos poucos, mantendo o fermento por último.

4. Unte uma forma — preferencialmente com óleo de coco extra-virgem.

5. Despeje a massa na forma.

6. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que um palito saia limpo ao ser espetado no bolo.

7. Para a cobertura, derreta o chocolate belga 70% cacau sem lactose.

8. Misture com um pouco de leite de amêndoas até atingir a consistência desejada.

9. Espalhe a cobertura sobre o bolo e sirva.