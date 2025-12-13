RECEITA
Cenoura + beterraba: o suco que virou aliado de quem quer viver melhor
Esse suco colorido pode fazer mais pelo seu corpo do que você imagina
Por Edvaldo Sales
Colorido, nutritivo e fácil de preparar, o suco de cenoura com beterraba tem ganhado espaço na rotina de quem busca uma alimentação mais equilibrada. A bebida, que combina dois ingredientes acessíveis e comuns na cozinha brasileira, é apontada por nutricionistas como uma aliada da saúde por reunir compostos antioxidantes, vitaminas e substâncias com potencial anti-inflamatório.
Enquanto a beterraba se destaca por conter nutrientes associados à proteção das células contra os radicais livres, a cenoura contribui com ingredientes que podem auxiliar no controle do açúcar no sangue, além de ser uma importante fonte de vitaminas A e C. Juntas, elas formam um suco funcional que pode ser incluído no dia a dia como complemento de uma dieta variada e balanceada.
Como preparar:
Ingredientes
- 3 laranjas médias
- 1 limão
- 1 beterraba média
- 1 cenoura
Modo de preparo
1. Higienize a cenoura e a beterraba
2. Corte em pedaços pequenos e reserve
3. Descasque as laranjas e leve-as ao liquidificador
4. Adicione o suco de limão e as cenouras e as beterrabas cortadas
5. Bata tudo junto até que esteja homogêneo
6. Coe com o auxílio de uma peneira e sirva
