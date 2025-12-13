Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Cenoura + beterraba: o suco que virou aliado de quem quer viver melhor

Esse suco colorido pode fazer mais pelo seu corpo do que você imagina

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/12/2025 - 16:28 h
Suco de cenoura com beterraba
Suco de cenoura com beterraba -

Colorido, nutritivo e fácil de preparar, o suco de cenoura com beterraba tem ganhado espaço na rotina de quem busca uma alimentação mais equilibrada. A bebida, que combina dois ingredientes acessíveis e comuns na cozinha brasileira, é apontada por nutricionistas como uma aliada da saúde por reunir compostos antioxidantes, vitaminas e substâncias com potencial anti-inflamatório.

Enquanto a beterraba se destaca por conter nutrientes associados à proteção das células contra os radicais livres, a cenoura contribui com ingredientes que podem auxiliar no controle do açúcar no sangue, além de ser uma importante fonte de vitaminas A e C. Juntas, elas formam um suco funcional que pode ser incluído no dia a dia como complemento de uma dieta variada e balanceada.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Refrigerante zero oferece mais risco ao fígado do que o tradicional
Item essencial em receitas pode afetar ossos e dentes
Anvisa derruba 30 anabolizantes irregulares do mercado

Como preparar:

Ingredientes

  • 3 laranjas médias
  • 1 limão
  • 1 beterraba média
  • 1 cenoura

Modo de preparo

1. Higienize a cenoura e a beterraba

2. Corte em pedaços pequenos e reserve

3. Descasque as laranjas e leve-as ao liquidificador

4. Adicione o suco de limão e as cenouras e as beterrabas cortadas

5. Bata tudo junto até que esteja homogêneo

6. Coe com o auxílio de uma peneira e sirva

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Beterraba cenoura gastronomia Saúde Suco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suco de cenoura com beterraba
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Suco de cenoura com beterraba
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Suco de cenoura com beterraba
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Suco de cenoura com beterraba
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x