Cenoura + beterraba: o suco que virou aliado de quem quer viver melhor

Suco de cenoura com beterraba - Foto: Freepik

Colorido, nutritivo e fácil de preparar, o suco de cenoura com beterraba tem ganhado espaço na rotina de quem busca uma alimentação mais equilibrada. A bebida, que combina dois ingredientes acessíveis e comuns na cozinha brasileira, é apontada por nutricionistas como uma aliada da saúde por reunir compostos antioxidantes, vitaminas e substâncias com potencial anti-inflamatório.

Enquanto a beterraba se destaca por conter nutrientes associados à proteção das células contra os radicais livres, a cenoura contribui com ingredientes que podem auxiliar no controle do açúcar no sangue, além de ser uma importante fonte de vitaminas A e C. Juntas, elas formam um suco funcional que pode ser incluído no dia a dia como complemento de uma dieta variada e balanceada.

Como preparar:

Ingredientes

3 laranjas médias

1 limão

1 beterraba média

1 cenoura

Modo de preparo

1. Higienize a cenoura e a beterraba

2. Corte em pedaços pequenos e reserve

3. Descasque as laranjas e leve-as ao liquidificador

4. Adicione o suco de limão e as cenouras e as beterrabas cortadas

5. Bata tudo junto até que esteja homogêneo

6. Coe com o auxílio de uma peneira e sirva