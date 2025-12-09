URGENTE!
Anvisa derruba 30 anabolizantes irregulares do mercado
Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas
Por Edvaldo Sales
A venda de 30 produtos anabolizantes fabricados pela Landerlan foi proibida após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) detectar irregularidades amplas, incluindo o fato de que a empresa sequer tinha CNPJ conhecido.
Com isso, foi bloqueada a circulação, importação, propaganda e uso dos produtos fabricados por essa empresa, por conta da falta de registros sobre como eles eram fabricados.
Os produtos eram, alegadamente, anabolizantes (produtos sintéticos para ganho de massa muscular). O órgão, porém, afirmou que não havia comprovação de origem, processo produtivo ou condições de fabricação.
A ausência de rastreabilidade levantou dúvidas sobre matérias-primas que eram usadas e níveis de pureza que elas alegavam possuir, o que é inverificável, além de que a fabricação clandestina compromete a esterilidade e a estabilidade.
Lista de anabolizantes vetados pela Anvisa:
- Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).
- Testoland Depot 200 Mg/2ml – Landerlan Gold (todos os lotes).
- Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).
- Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).
- Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).
- Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).
- Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).
- Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).
- Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).
- Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).
- Durateston Plus Gold (todos os lotes).
- Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).
- Trembolona Acetato (todos os lotes).
- Propionato Landergold (todos os lotes).
- Oxandroland 5mg (todos os lotes).
- Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).
- Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).
- Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).
- Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).
- Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).
- Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).
- Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).
- Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).
- Durateston 1ml (todos os lotes).
- Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).
- Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).
- Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).
- Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).
- Drostenoland Masteron (todos os lotes).
- Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes).
