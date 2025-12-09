Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

URGENTE!

Anvisa derruba 30 anabolizantes irregulares do mercado

Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/12/2025 - 11:29 h
Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas
Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas -

A venda de 30 produtos anabolizantes fabricados pela Landerlan foi proibida após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) detectar irregularidades amplas, incluindo o fato de que a empresa sequer tinha CNPJ conhecido.

Com isso, foi bloqueada a circulação, importação, propaganda e uso dos produtos fabricados por essa empresa, por conta da falta de registros sobre como eles eram fabricados.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suco comum no Brasil pode ajudar a prolongar a vida
Temperatura do banho pode afetar o coração? Entenda recomendação
Minoxidil e mais: Anvisa proíbe produtos capilares e de limpeza

Os produtos eram, alegadamente, anabolizantes (produtos sintéticos para ganho de massa muscular). O órgão, porém, afirmou que não havia comprovação de origem, processo produtivo ou condições de fabricação.

A ausência de rastreabilidade levantou dúvidas sobre matérias-primas que eram usadas e níveis de pureza que elas alegavam possuir, o que é inverificável, além de que a fabricação clandestina compromete a esterilidade e a estabilidade.

Lista de anabolizantes vetados pela Anvisa:

  • Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).
  • Testoland Depot 200 Mg/2ml – Landerlan Gold (todos os lotes).
  • Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).
  • Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).
  • Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).
  • Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).
  • Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).
  • Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).
  • Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).
  • Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).
  • Durateston Plus Gold (todos os lotes).
  • Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).
  • Trembolona Acetato (todos os lotes).
  • Propionato Landergold (todos os lotes).
  • Oxandroland 5mg (todos os lotes).
  • Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).
  • Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).
  • Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).
  • Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).
  • Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).
  • Durateston 1ml (todos os lotes).
  • Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).
  • Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).
  • Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).
  • Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).
  • Drostenoland Masteron (todos os lotes).
  • Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anabolizantes Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Decisão foi tomada após irregularidades serem detectadas
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x