Anvisa derruba 30 anabolizantes irregulares do mercado

A venda de 30 produtos anabolizantes fabricados pela Landerlan foi proibida após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) detectar irregularidades amplas, incluindo o fato de que a empresa sequer tinha CNPJ conhecido.

Com isso, foi bloqueada a circulação, importação, propaganda e uso dos produtos fabricados por essa empresa, por conta da falta de registros sobre como eles eram fabricados.

Os produtos eram, alegadamente, anabolizantes (produtos sintéticos para ganho de massa muscular). O órgão, porém, afirmou que não havia comprovação de origem, processo produtivo ou condições de fabricação.

A ausência de rastreabilidade levantou dúvidas sobre matérias-primas que eram usadas e níveis de pureza que elas alegavam possuir, o que é inverificável, além de que a fabricação clandestina compromete a esterilidade e a estabilidade.

Lista de anabolizantes vetados pela Anvisa: