HOME > SAÚDE
SAÚDE

Temperatura do banho pode afetar o coração? Entenda recomendação

O cardiologista explica que mudanças repentinas de temperatura provocam reações automática

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/12/2025 - 18:52 h
Tomar banho gelado costuma ser apontado na internet como um hábito cheio de vantagens: mais disposição, menos estresse e até fortalecimento da imunidade. Porém, apesar da aparência inofensiva, essa prática pode representar um risco para o coração, principalmente em pessoas com doenças cardiovasculares ou predisposição a elas.

Cardiologistas explicam que mudanças repentinas de temperatura provocam reações automáticas no organismo, que podem afetar diretamente o sistema cardiovascular. Quando o corpo entra em contato com água muito fria, o cérebro aciona o sistema nervoso simpático, responsável por preparar o organismo para situações de alerta.

Segundo o médico cardiologista Hugo Faria, do Hospital Santa Helena, quem deseja adotar o banho frio deve fazer isso de maneira gradual, reduzindo a temperatura de forma progressiva para evitar o disparo exagerado do sistema de alerta do organismo. “Temperaturas extremas nunca favorecem o coração. O ideal é que o banho seja confortável e sem mudanças bruscas”, orienta Faria.

O banho gelado causa infarto?

O infarto não acontece por causa de um banho específico, mas sim por um acúmulo de fatores ao longo da vida:

  • sedentarismo;
  • colesterol alto;
  • tabagismo;
  • pressão descontrolada, entre outros

No entanto, de acordo com o cardiologista Carlos Nascimento, do Hospital Brasília Águas Claras, a água muito fria ou muito quente pode funcionar como o gatilho final em pessoas vulneráveis.

Entre os grupos mais suscetíveis estão:

  • hipertensos;
  • pessoas com histórico de infarto;
  • idosos;
  • indivíduos com obstruções nas artérias do coração e pacientes com arritmias.

E quando a água é muito quente?

Temperaturas muito elevadas também podem trazer prejuízos. A água quente demais provoca dilatação dos vasos sanguíneos, reduzindo de forma acentuada a pressão arterial. Isso pode gerar tontura, fraqueza, visão embaçada e até desmaios. Em pacientes com doenças cardíacas, essa queda brusca de pressão pode comprometer a circulação nas artérias coronárias e gerar riscos importantes.

Sinais de alerta durante o banho

Procure ajuda imediata caso surjam:

  • Dor no peito
  • Falta de ar repentina
  • Palpitações fortes
  • Tontura
  • Suor frio
  • Visão embaçada
  • Desmaio

Evitar extremos de temperatura previne infarto?

Controlar a temperatura da água pode reduzir riscos, mas não substitui as principais formas de prevenção. Para realmente diminuir a chance de um ataque cardíaco, especialistas recomendam manter a pressão e o colesterol sob controle, adotar alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, não fumar e dormir bem.

A partir dos 40 anos, acompanhar regularmente o cardiologista e realizar exames de rotina é fundamental. “Esses cuidados são essenciais para evitar o surgimento dos fatores de risco e, consequentemente, prevenir o infarto”, reforça o cardiologista João Poeys Júnior, do Hospital DF Star.

