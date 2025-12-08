Minoxidil e mais: Anvisa proíbe produtos capilares e de limpeza

- Foto: Ilustrativa | Freepik

Seis empresas tiveram produtos capilares e de limpeza suspensos ou proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última sexta-feira, 5. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda, 8.

Segundo a agência, cinco produtos estavam sendo comercializados sem registro. Um deles foi cadastrado como cosmético, mas a embalagem continha referências ao minoxidil, medicamento que estimula o crescimento capilar.

A Resolução 529 da autarquia prevê uma lista de substâncias que não podem ser utilizados em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Um dos componentes é o Minoxidil.

O único produto suspenso da lista é o tônico capilar minoxi turbo glammour professional, da empresa Glammour Professional LTDA.

Confira lista dos produtos proibidos: