HOME > SAÚDE
ALERTA

Minoxidil e mais: Anvisa proíbe produtos capilares e de limpeza

Lista atinge seis empresas e tem uma suspensão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/12/2025 - 17:05 h
Imagem ilustrativa da imagem Minoxidil e mais: Anvisa proíbe produtos capilares e de limpeza
-

Seis empresas tiveram produtos capilares e de limpeza suspensos ou proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última sexta-feira, 5. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda, 8.

Segundo a agência, cinco produtos estavam sendo comercializados sem registro. Um deles foi cadastrado como cosmético, mas a embalagem continha referências ao minoxidil, medicamento que estimula o crescimento capilar.

A Resolução 529 da autarquia prevê uma lista de substâncias que não podem ser utilizados em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Um dos componentes é o Minoxidil.

O único produto suspenso da lista é o tônico capilar minoxi turbo glammour professional, da empresa Glammour Professional LTDA.

Confira lista dos produtos proibidos:

  • Bagna pó capilar/Bagna hair shadow sombra em pó/Bagna maquiagem capilar (cosmético), de empresa desconhecida pela agência.
  • Macho Alfa Minoxidil Turbo (cosmético), da empresa Douglas Rafael Oliveira da Silva.
  • Todos os produtos cosméticos da marca Sabô Ageless, de empresa desconhecida pela agência
  • Acta BTI (saneante), de empresa desconhecida pela agência.
  • Todos os produtos de limpeza da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza

anvisa higiene pessoal minoxidil produtos cosméticos regulamentação sanitária suspensão de produtos

