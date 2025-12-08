ALERTA
Minoxidil e mais: Anvisa proíbe produtos capilares e de limpeza
Lista atinge seis empresas e tem uma suspensão
Por Luiza Nascimento
Seis empresas tiveram produtos capilares e de limpeza suspensos ou proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na última sexta-feira, 5. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda, 8.
Segundo a agência, cinco produtos estavam sendo comercializados sem registro. Um deles foi cadastrado como cosmético, mas a embalagem continha referências ao minoxidil, medicamento que estimula o crescimento capilar.
A Resolução 529 da autarquia prevê uma lista de substâncias que não podem ser utilizados em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Um dos componentes é o Minoxidil.
O único produto suspenso da lista é o tônico capilar minoxi turbo glammour professional, da empresa Glammour Professional LTDA.
Confira lista dos produtos proibidos:
- Bagna pó capilar/Bagna hair shadow sombra em pó/Bagna maquiagem capilar (cosmético), de empresa desconhecida pela agência.
- Macho Alfa Minoxidil Turbo (cosmético), da empresa Douglas Rafael Oliveira da Silva.
- Todos os produtos cosméticos da marca Sabô Ageless, de empresa desconhecida pela agência
- Acta BTI (saneante), de empresa desconhecida pela agência.
- Todos os produtos de limpeza da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza
