Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA DECISÃO

Anvisa volta atrás e libera sabores de sorvete de marca famosa

Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização, distribuição e importação

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/12/2025 - 10:40 h
Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização
Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização -

A venda de cinco sabores de sorvete da marca Aice foi liberada mais uma vez pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão havia determinado a suspensão da comercialização, distribuição e importação de sorvetes da empresa por problemas na rotulagem em julho deste ano.

Segundo a Anvisa, a fabricante de sorvetes estava cometendo uma falha grave ao não incluir a presença de um corante que pode causar reações em pessoas alérgicas em quatro sabores de sorvetes. Além disso, a Aice não especificava na embalagem que um quinto sabor continha amendoim, que também pode ser prejudicial para pessoas alérgicas.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sorvete de cachaça: aprenda fazer receita que faz sucesso na Fenagro
Apresentador confessa ter criado sabor de sorvete para Roberto Carlos
Só 2 ingredientes: aprenda fazer delicioso sorvete de banana e manga

No dia 18 de novembro, a Anvisa publicou uma resolução e voltou a liberar a comercialização dos cinco sabores após constatar que a empresa “promoveu o recolhimento dos gelados comestíveis e reetiquetou as embalagens dos produtos, agora seguindo as normas da legislação e informando sobre a presença de ingredientes alergênicos.

O órgão havia constatado, anteriormente, que as embalagens dos sabores Milk Melon, Juju Apple, Frutyroll e Nanas não indicavam a presença do corante tartrazina na composição, e o rótulo do sabor Berry Chocomax não tinha amendoim listado entre os ingredientes ou um aviso de que o produto contém o alimento.

Sabores que apresentavam irregularidades:

  • Milk Melon – ausência de aviso sobre tartrazina
  • Juju Apple – ausência de aviso sobre tartrazina
  • Frutyroll – ausência de aviso sobre tartrazina
  • Nanas – ausência de aviso sobre tartrazina
  • Berry Chocomax – ausência de registro de amendoim nos ingredientes ou alerta de alergênicos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Sorvete

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x