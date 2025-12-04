NOVA DECISÃO
Anvisa volta atrás e libera sabores de sorvete de marca famosa
Anvisa havia determinado a suspensão da comercialização, distribuição e importação
Por Edvaldo Sales
A venda de cinco sabores de sorvete da marca Aice foi liberada mais uma vez pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão havia determinado a suspensão da comercialização, distribuição e importação de sorvetes da empresa por problemas na rotulagem em julho deste ano.
Segundo a Anvisa, a fabricante de sorvetes estava cometendo uma falha grave ao não incluir a presença de um corante que pode causar reações em pessoas alérgicas em quatro sabores de sorvetes. Além disso, a Aice não especificava na embalagem que um quinto sabor continha amendoim, que também pode ser prejudicial para pessoas alérgicas.
No dia 18 de novembro, a Anvisa publicou uma resolução e voltou a liberar a comercialização dos cinco sabores após constatar que a empresa “promoveu o recolhimento dos gelados comestíveis e reetiquetou as embalagens dos produtos, agora seguindo as normas da legislação e informando sobre a presença de ingredientes alergênicos.
O órgão havia constatado, anteriormente, que as embalagens dos sabores Milk Melon, Juju Apple, Frutyroll e Nanas não indicavam a presença do corante tartrazina na composição, e o rótulo do sabor Berry Chocomax não tinha amendoim listado entre os ingredientes ou um aviso de que o produto contém o alimento.
Sabores que apresentavam irregularidades:
- Milk Melon – ausência de aviso sobre tartrazina
- Juju Apple – ausência de aviso sobre tartrazina
- Frutyroll – ausência de aviso sobre tartrazina
- Nanas – ausência de aviso sobre tartrazina
- Berry Chocomax – ausência de registro de amendoim nos ingredientes ou alerta de alergênicos
