SAÚDE
ALERTA

Anvisa manda retirar marca de vinagre famosa dos mercados

Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e consumo dos produtos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/11/2025 - 6:36 h
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa manda retirar marca de vinagre famosa dos mercados
-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher lotes do vinagre de maçã da marca Castelo, produzido pela Castelo Alimentos S/A. Foi suspensa a comercialização, distribuição e consumo dos produtos. A resolução foi publicada na edição de quarta-feira, 26, do Diário Oficial da União.

Emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, o Laudo de Análise Fiscal Definitivo reprovou o vinagre de maçã Castelo no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre.

Leia Também:

Ozempic e Mounjaro: novos aliados na luta contra o câncer?
6 exercícios rápidos para conseguir barriga chapada até o fim de ano
Vacina contra dengue já tem data para ser disponibilizada

A Anvisa pontuou que a avaliação do produto apresentou uma quantidade de dióxido de enxofre que não está informada no rótulo. A quantidade identificada foi de 340,65 mg/kg, mas o volume máximo permitido para o produto é de 200 mg/kg.

“A presença de dióxido de enxofre em alimentos, principalmente se não estiver identificada, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico”, alertou a Anvisa em nota.

A empresa Castelo Alimentos S/A. afirmou que está adotando as medidas necessárias e coopera com os órgãos reguladores. “Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência, valores que norteiam nossa atuação ao longo de 120 anos de história, pois sabemos que o consumidor confia em nossa marca pela consistência e pelo cuidado com a excelência”, diz nota da empresa.

Vinagre de maçã da marca Castelo
Vinagre de maçã da marca Castelo | Foto: Divulgação

anvisa Saúde Vinagre

