Anvisa manda retirar marca de vinagre famosa dos mercados
Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e consumo dos produtos
Por Edvaldo Sales
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher lotes do vinagre de maçã da marca Castelo, produzido pela Castelo Alimentos S/A. Foi suspensa a comercialização, distribuição e consumo dos produtos. A resolução foi publicada na edição de quarta-feira, 26, do Diário Oficial da União.
Emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, o Laudo de Análise Fiscal Definitivo reprovou o vinagre de maçã Castelo no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre.
A Anvisa pontuou que a avaliação do produto apresentou uma quantidade de dióxido de enxofre que não está informada no rótulo. A quantidade identificada foi de 340,65 mg/kg, mas o volume máximo permitido para o produto é de 200 mg/kg.
“A presença de dióxido de enxofre em alimentos, principalmente se não estiver identificada, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis a esse composto químico”, alertou a Anvisa em nota.
A empresa Castelo Alimentos S/A. afirmou que está adotando as medidas necessárias e coopera com os órgãos reguladores. “Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência, valores que norteiam nossa atuação ao longo de 120 anos de história, pois sabemos que o consumidor confia em nossa marca pela consistência e pelo cuidado com a excelência”, diz nota da empresa.
