Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

É OFICIAL!

Vacina contra dengue já tem data para ser disponibilizada

Ministro da Saúde confirmou que a vacina será usada em grupo específico

Carla Melo

Por Carla Melo

26/11/2025 - 13:36 h
A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26
A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26 -

As primeiras doses da vacina contra dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, a Butantan-DV, devem ser disponibilizadas a partir do começo de 2026. Foi o que afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Butantan assinaram o termo de compromisso, nesta quarta-feira, 26, última etapa para a aprovação do uso do imunizante no Brasil.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista à rádio CBN, Padilha confirmou que a Butantan-DV será utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos. Com o parecer favorável, o imunizante deverá ser incluído no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação da população.

Leia Também:

Vitória! Brasil aprova 1ª vacina de dose única contra a dengue
Formato de bumbum pode ser fator determinante para diabetes tipo 2
Pensionista baiano conquista isenção de IR em tempo recorde

“Amanhã, tem a reunião dos secretários estaduais e municipais de saúde com o Ministério. Vamos apresentar isso já para os gestores estaduais e municipais se organizarem. Vai para o Programa Nacional de Imunização, vacinar o Brasil todo”, disse.

Próximos passos

Na próxima segunda-feira, 1º, uma reunião do Comitê Técnico de Especialistas irá definir a estratégia de vacinação. “Nós vamos trabalhar a partir dessas recomendações do Comitê Técnico de Especialistas, para definir o público que começa a vacinação, quais faixas etárias são prioritárias”, afirmou o ministro.

Antes mesmo da aprovação da vacina, o Butantan já começou a produção em seu parque industrial. O Instituto tem mais de um milhão de doses prontas para serem disponibilizadas ao PNI. Além disso, há uma parceria com a empresa chinesa WuXi para aumentar ainda mais a produção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

butantan-DV Dengue imunização Programa Nacional de Imunizações saúde pública vacina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x