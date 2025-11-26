Vacina contra dengue já tem data para ser disponibilizada

A Anvisa e o Butantan assinaram o termo de compromisso nesta quarta, 26 - Foto: Divulgação | Instituto Butantan

As primeiras doses da vacina contra dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, a Butantan-DV, devem ser disponibilizadas a partir do começo de 2026. Foi o que afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Butantan assinaram o termo de compromisso, nesta quarta-feira, 26, última etapa para a aprovação do uso do imunizante no Brasil.

Em entrevista à rádio CBN, Padilha confirmou que a Butantan-DV será utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos. Com o parecer favorável, o imunizante deverá ser incluído no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação da população.

“Amanhã, tem a reunião dos secretários estaduais e municipais de saúde com o Ministério. Vamos apresentar isso já para os gestores estaduais e municipais se organizarem. Vai para o Programa Nacional de Imunização, vacinar o Brasil todo”, disse.

Próximos passos

Na próxima segunda-feira, 1º, uma reunião do Comitê Técnico de Especialistas irá definir a estratégia de vacinação. “Nós vamos trabalhar a partir dessas recomendações do Comitê Técnico de Especialistas, para definir o público que começa a vacinação, quais faixas etárias são prioritárias”, afirmou o ministro.

Antes mesmo da aprovação da vacina, o Butantan já começou a produção em seu parque industrial. O Instituto tem mais de um milhão de doses prontas para serem disponibilizadas ao PNI. Além disso, há uma parceria com a empresa chinesa WuXi para aumentar ainda mais a produção.