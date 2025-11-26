Menu
Ozempic e Mounjaro: novos aliados na luta contra o câncer?

Pesquisa indica que esses remédios têm mostrado potencial na prevenção de certos tipos de câncer relacionados à obesidade

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/11/2025 - 15:04 h
Mecanismos de ação incluem redução da inflamação crônica e melhoria da função imunológica
Mecanismos de ação incluem redução da inflamação crônica e melhoria da função imunológica -

Um estudo recente, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, sugere que Ozempic e Mounjaro, medicamentos originalmente desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2, podem aumentar a sobrevida de pacientes com câncer.

A pesquisa indica que esses remédios têm mostrado potencial na prevenção de certos tipos de câncer relacionados à obesidade, como câncer de pâncreas, vesícula biliar, colorretal, ovário e endométrio.

Os mecanismos de ação incluem redução da inflamação crônica, melhoria da função imunológica e modulação de vias metabólicas.

No entanto, é importante notar que esses medicamentos não são aprovados para prevenção de câncer e mais estudos são necessários para confirmar esses achados.

Além disso, segundo o Ministério da Saúde, é fundamental consultar um médico antes de iniciar qualquer tratamento.

Metodoligia

O estudo, publicado no começo de novembro de 2025, analisou mais de 6,8 mil pacientes. E encontrou diferença expressiva entre quem usava e quem não usava os chamados agonistas do receptor GLP-1 (categoria do Ozempic, Wegovy, Mounjaro etc).

Entre os pacientes analisados, a mortalidade em cinco anos foi de 15,5%, contra 37,1% no grupo sem medicamentos estilo Ozempic – mesmo após corrigir fatores como idade, Índice de Massa Corpórea (IMC), gravidade do tumor e outras condições clínicas.

x