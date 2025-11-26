DICAS
6 exercícios rápidos para conseguir barriga chapada até o fim de ano
Ministério da Saúde recomenda uma avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas
Por Jair Mendonça Jr
Há pouco mais de um mês para o final do ano, época marcada por festividades tradicionais, a busca por uma barriga chapada, também conhecida como "tanquinho" , torna-se um objetivo comum.
No entanto, o segredo para uma boa definição abdominal começa, primeiramente, pela dieta. Especialistas destacam que a disciplina também é um fator crucial. Aliada a combinação de exercícios de fortalecimento do abdômen, resultam na redução do percentual de gordura corporal.
Exercícios
Para tonificar rapidamente, o treino deve incluir variações que forçam a estabilização e a contração máxima da musculatura central:
- Prancha (Plank): fortalece o core por inteiro, melhorando a postura.
- Elevação de pernas (abdominal infra): essencial para a parte inferior do abdômen, que costuma ser mais difícil de definir.
- Bicicleta no ar (bike crunch): para trabalhar simultaneamente o reto abdominal e os oblíquos.
- Escalador (mountain climber): exercício que combina fortalecimento do core com cárdio, acelerando a queima de calorias.
- Abdominal invertido (reverse crunch): ajuda a isolar a parte inferior do abdômen sem forçar o pescoço.
- Rotação russa (russian twist): focado nos oblíquos, importante para dar a aparência de cintura mais fina e definida.
Dieta
Independentemente da intensidade dos exercícios, o abdômen só se tornará visível com a diminuição da camada de gordura que o recobre. Por isso, a rotina de exercícios deve ser complementada por:
- Déficit calórico: consumir menos calorias do que se gasta.
- Hidratação: beber água para auxiliar no metabolismo e na retenção de líquidos.
- Aero e HIIT: incluir treinos aeróbicos de alta intensidade (HIIT) na rotina para otimizar a queima de gordura em pouco tempo.
Orientação
O Ministério da Saúde recomenda uma avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas, especialmente para detectar possíveis doenças e garantir a segurança.
