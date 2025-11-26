Menu
DICAS

6 exercícios rápidos para conseguir barriga chapada até o fim de ano

Ministério da Saúde recomenda uma avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/11/2025 - 14:09 h | Atualizada em 26/11/2025 - 14:41
Ministério da Saúde recomenda avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas
Ministério da Saúde recomenda avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas

Há pouco mais de um mês para o final do ano, época marcada por festividades tradicionais, a busca por uma barriga chapada, também conhecida como "tanquinho" , torna-se um objetivo comum.

Não te ajudar a crescer! Saiba quais são os exercícios mais inúteis na academia
Em esteira, Lula incentiva exercícios físicos: “Viver até 120 anos"
"Let’s Move": Convite para a prática de exercícios

No entanto, o segredo para uma boa definição abdominal começa, primeiramente, pela dieta. Especialistas destacam que a disciplina também é um fator crucial. Aliada a combinação de exercícios de fortalecimento do abdômen, resultam na redução do percentual de gordura corporal.

Exercícios

Para tonificar rapidamente, o treino deve incluir variações que forçam a estabilização e a contração máxima da musculatura central:

  • Prancha (Plank): fortalece o core por inteiro, melhorando a postura.
  • Elevação de pernas (abdominal infra): essencial para a parte inferior do abdômen, que costuma ser mais difícil de definir.
  • Bicicleta no ar (bike crunch): para trabalhar simultaneamente o reto abdominal e os oblíquos.
  • Escalador (mountain climber): exercício que combina fortalecimento do core com cárdio, acelerando a queima de calorias.
  • Abdominal invertido (reverse crunch): ajuda a isolar a parte inferior do abdômen sem forçar o pescoço.
  • Rotação russa (russian twist): focado nos oblíquos, importante para dar a aparência de cintura mais fina e definida.

Dieta

Independentemente da intensidade dos exercícios, o abdômen só se tornará visível com a diminuição da camada de gordura que o recobre. Por isso, a rotina de exercícios deve ser complementada por:

  • Déficit calórico: consumir menos calorias do que se gasta.
  • Hidratação: beber água para auxiliar no metabolismo e na retenção de líquidos.
  • Aero e HIIT: incluir treinos aeróbicos de alta intensidade (HIIT) na rotina para otimizar a queima de gordura em pouco tempo.

Orientação

O Ministério da Saúde recomenda uma avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas, especialmente para detectar possíveis doenças e garantir a segurança.

