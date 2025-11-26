6 exercícios rápidos para conseguir barriga chapada até o fim de ano

Ministério da Saúde recomenda avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas - Foto: Reprodução internet

Há pouco mais de um mês para o final do ano, época marcada por festividades tradicionais, a busca por uma barriga chapada, também conhecida como "tanquinho" , torna-se um objetivo comum.

No entanto, o segredo para uma boa definição abdominal começa, primeiramente, pela dieta. Especialistas destacam que a disciplina também é um fator crucial. Aliada a combinação de exercícios de fortalecimento do abdômen, resultam na redução do percentual de gordura corporal.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Exercícios

Para tonificar rapidamente, o treino deve incluir variações que forçam a estabilização e a contração máxima da musculatura central:

Prancha ( Plank ): fortalece o core por inteiro, melhorando a postura.

( ): fortalece o core por inteiro, melhorando a postura. Elevação de pernas (abdominal infra): essencial para a parte inferior do abdômen, que costuma ser mais difícil de definir.

(abdominal infra): essencial para a parte inferior do abdômen, que costuma ser mais difícil de definir. Bicicleta no ar ( bike crunch ): para trabalhar simultaneamente o reto abdominal e os oblíquos.

( ): para trabalhar simultaneamente o reto abdominal e os oblíquos. Escalador ( mountain climber ): exercício que combina fortalecimento do core com cárdio, acelerando a queima de calorias.

( ): exercício que combina fortalecimento do core com cárdio, acelerando a queima de calorias. Abdominal invertido ( reverse crunch ): ajuda a isolar a parte inferior do abdômen sem forçar o pescoço.

( ): ajuda a isolar a parte inferior do abdômen sem forçar o pescoço. Rotação russa (russian twist): focado nos oblíquos, importante para dar a aparência de cintura mais fina e definida.

Dieta

Independentemente da intensidade dos exercícios, o abdômen só se tornará visível com a diminuição da camada de gordura que o recobre. Por isso, a rotina de exercícios deve ser complementada por:

Déficit calórico : consumir menos calorias do que se gasta.

: consumir menos calorias do que se gasta. Hidratação : beber água para auxiliar no metabolismo e na retenção de líquidos.

: beber água para auxiliar no metabolismo e na retenção de líquidos. Aero e HIIT : incluir treinos aeróbicos de alta intensidade (HIIT) na rotina para otimizar a queima de gordura em pouco tempo.

Orientação

O Ministério da Saúde recomenda uma avaliação médica antes de iniciar a prática de atividades físicas, especialmente para detectar possíveis doenças e garantir a segurança.