SAÚDE
SAÚDE

Suco comum no Brasil pode ajudar a prolongar a vida

Um copo da bebida por dia pode melhorar a saúde do coração

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/12/2025 - 9:52 h
Fruit and vegetable market stall, Sao Paulo, Brazil
Fruit and vegetable market stall, Sao Paulo, Brazil

Uma bebida muito consumida no Brasil pode ter benefícios que, até então, eram desconhecidos para a população. O suco de laranja pode aumentar a longevidade a melhorar a saúde do coração, através do consumo de um copo por dia.

O levantamento, realizado por pesquisadores no Brasil e na Califórnia, e publicado na revista Molecular Nutrition & Food Research, estudaram 20 adultos com idades entre 21 e 36 anos. Os participantes precisaram beber 500 ml do suco sem açúcar, todos os dias, durante dois meses.

Três dias antes do início do estudo, os participantes foram instruídos a restringir o consumo de frutas cítricas para que o efeito do suco de laranja pudesse ser medido com precisão.

Passados os 60 dias, os cientistas coletaram amostras de sangue para verificar alterações em 1.700 genes diferentes encontrados nas células imunológicas do corpo.

O que a pesquisa descobriu?

Houve alterações em genes relacionados ao melhor funcionamento dos vasos sanguíneos, metabolismo e inflamação, fatores que podem reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas. As mudanças nos genes dos participantes variaram de acordo com o peso.

Segundo os especialistas, os flavonoides, antioxidantes presentes na bebida, ainda que em pouca concentração, podem ajudar a induzir diferenças na expressão de genes relacionados à inflamação e à função cardíaca.

Isso induz o estresse oxidativo, um desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes, que causa inflamação e aumenta gradualmente o risco de doenças crônicas como doenças cardíacas e câncer.

De acordo com os autores da pesquisa, o tamanho da amostra foi pequeno e não havia uma bebida de controle para servir de comparação. Assim, se fazem necessários mais estudos para a comprovação dos resultados.

doenças crônicas flavonoides longevidade Pesquisa científica saúde do coração suco de laranja

