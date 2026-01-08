RECEITAS
Salada também sustenta: 3 receitas completas e deliciosas
Coloridas e frescas, as saladas mostram que podem ir muito além do acompanhamento tradicional
Por Edvaldo Sales
Com a chegada dos dias mais quentes e a busca por refeições mais leves, as saladas deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar o centro do prato, conquistando espaço como opção nutritiva e completa no cardápio.
Coloridas, frescas e ricas em texturas, elas mostram que podem ir muito além do acompanhamento tradicional, reunindo sabor, variedade de ingredientes e valor nutricional em preparações práticas e versáteis.
Confira três receitas de salada de chefs de restaurantes:
1. Salada com atum selado, ovo mollet e molho balsâmico (Chef Fabio Dante – Barletta Ristorante)
Ingredientes
- 1 xícara de mix de folhas (rúcula, alface, frisée ou baby leaf)
- 120 g de atum fresco em posta
- 6 batatas bolinha cozidas e levemente amassadas
- 1 tomate italiano médio cortado em gomos
- 1 ovo
- Azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Molho Balsâmico
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher (sopa) de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
1. Cozinhe o ovo em água fervente por 6 minutos para obter a gema cremosa. Transfira para água gelada, descasque e reserve.
2. Disponha os gomos de tomate em uma assadeira, regue com azeite, tempere com sal e pimenta e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até ficarem macios e levemente caramelizados.
3. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e doure as batatas até ficarem crocantes por fora.
4. Tempere o atum com sal e pimenta e sele em frigideira bem quente por cerca de 1 minuto de cada lado, mantendo o interior rosado. Fatie.
5. Prepare o molho misturando o azeite, o vinagre balsâmico, sal e pimenta até emulsificar. Para montar, distribua as folhas no prato, acrescente as batatas, o tomate assado e o atum. Finalize com o ovo mollet cortado ao meio e regue com o molho.
2. Crevette Salade (Vavy Marigo – Rendez-Vous)
Ingredientes
- 70 g de grão-de-bico pré-cozido e escorrido
- Mix de folhas (alface crespa, roxa, frisée e baby rúcula)
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 6 a 8 camarões médios
- Alho a gosto
- Sal a gosto
Molho
- 50 ml de aceto balsâmico de Modena
- 30 ml de azeite
- 20 g de mel
Modo de preparo
1. Em um recipiente, bata o aceto balsâmico, o azeite e o mel com um fouet até obter um molho emulsionado e levemente adocicado. Reserve.
2. Em uma frigideira com um fio de óleo, doure rapidamente o alho e refogue os camarões até ficarem rosados. Retire do fogo e deixe esfriar por cerca de 10 minutos.
3. Em um prato fundo, misture as folhas, os tomates-cereja e o grão-de-bico.
4. Distribua os camarões por cima, ajuste o sal e finalize regando com o molho pouco antes de servir.
3. Salada de folhas verdes com pera, presunto cru e molho cítrico (Chef Ailton Piovan – Cantina Piovanelli)
Ingredientes
- 1½ xícara de folhas verdes variadas (rúcula, frisée, baby leaf ou agrião)
- ½ pera madura cortada em fatias finas
- 4 a 5 fatias finas de presunto cru
- Azeite de oliva extravirgem a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Molho cítrico
- Suco de ½ limão siciliano
- Raspas de limão siciliano a gosto
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher (chá) de aceto balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
1. Misture o suco e as raspas de limão siciliano com o azeite e o aceto balsâmico até formar um molho leve e aromático. Tempere com sal e pimenta e reserve.
2. Disponha as folhas verdes no prato de forma solta e volumosa.
3. Acrescente as fatias de pera e o presunto cru rasgado delicadamente com as mãos.
4. Regue com o molho cítrico, ajuste o sal e finalize com um fio de azeite.
