Salada também sustenta: 3 receitas completas e deliciosas

Com a chegada dos dias mais quentes e a busca por refeições mais leves, as saladas deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar o centro do prato, conquistando espaço como opção nutritiva e completa no cardápio.

Coloridas, frescas e ricas em texturas, elas mostram que podem ir muito além do acompanhamento tradicional, reunindo sabor, variedade de ingredientes e valor nutricional em preparações práticas e versáteis.

Confira três receitas de salada de chefs de restaurantes:

1. Salada com atum selado, ovo mollet e molho balsâmico (Chef Fabio Dante – Barletta Ristorante)

Ingredientes

1 xícara de mix de folhas (rúcula, alface, frisée ou baby leaf)

120 g de atum fresco em posta

6 batatas bolinha cozidas e levemente amassadas

1 tomate italiano médio cortado em gomos

1 ovo

Azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho Balsâmico

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 colher (sopa) de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

1. Cozinhe o ovo em água fervente por 6 minutos para obter a gema cremosa. Transfira para água gelada, descasque e reserve.

2. Disponha os gomos de tomate em uma assadeira, regue com azeite, tempere com sal e pimenta e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até ficarem macios e levemente caramelizados.

3. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e doure as batatas até ficarem crocantes por fora.

4. Tempere o atum com sal e pimenta e sele em frigideira bem quente por cerca de 1 minuto de cada lado, mantendo o interior rosado. Fatie.

5. Prepare o molho misturando o azeite, o vinagre balsâmico, sal e pimenta até emulsificar. Para montar, distribua as folhas no prato, acrescente as batatas, o tomate assado e o atum. Finalize com o ovo mollet cortado ao meio e regue com o molho.

2. Crevette Salade (Vavy Marigo – Rendez-Vous)

Ingredientes

70 g de grão-de-bico pré-cozido e escorrido

Mix de folhas (alface crespa, roxa, frisée e baby rúcula)

10 tomates-cereja cortados ao meio

6 a 8 camarões médios

Alho a gosto

Sal a gosto

Molho

50 ml de aceto balsâmico de Modena

30 ml de azeite

20 g de mel

Modo de preparo

1. Em um recipiente, bata o aceto balsâmico, o azeite e o mel com um fouet até obter um molho emulsionado e levemente adocicado. Reserve.

2. Em uma frigideira com um fio de óleo, doure rapidamente o alho e refogue os camarões até ficarem rosados. Retire do fogo e deixe esfriar por cerca de 10 minutos.

3. Em um prato fundo, misture as folhas, os tomates-cereja e o grão-de-bico.

4. Distribua os camarões por cima, ajuste o sal e finalize regando com o molho pouco antes de servir.

3. Salada de folhas verdes com pera, presunto cru e molho cítrico (Chef Ailton Piovan – Cantina Piovanelli)

Ingredientes

1½ xícara de folhas verdes variadas (rúcula, frisée, baby leaf ou agrião)

½ pera madura cortada em fatias finas

4 a 5 fatias finas de presunto cru

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho cítrico

Suco de ½ limão siciliano

Raspas de limão siciliano a gosto

1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 colher (chá) de aceto balsâmico

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

1. Misture o suco e as raspas de limão siciliano com o azeite e o aceto balsâmico até formar um molho leve e aromático. Tempere com sal e pimenta e reserve.

2. Disponha as folhas verdes no prato de forma solta e volumosa.

3. Acrescente as fatias de pera e o presunto cru rasgado delicadamente com as mãos.

4. Regue com o molho cítrico, ajuste o sal e finalize com um fio de azeite.