Escondidinho de legumes: opção saudável vai te surpreender no sabor
Receita é prática e fácil de preparar
Para quem gosta de uma receita prática, saudável e fácil de preparar, essa é a escolha ideal! Em meio às dúvidas sobre se a comida vegetariana pode ser realmente saborosa, esse prato de escondidinho de legumes prova que é possível unir sabor e cremosidade em uma única refeição.
Feita com purê de batata e recheio de legumes, a receita se torna uma opção nutritiva e perfeita para o almoço, e o melhor: sem perder o sabor. Ensinada pelo TudoGostoso, a preparação promete conquistar até quem não é vegetariano. Confira a receita!
Receita de Escondidinho de Legumes
Ingredientes
Purê
- 800 g de batata
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- ¾ de xícara (chá) de leite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Recheio
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho amassados
- 2 tomates picados
- 20 vagens picadas
- 1 cenoura ralada ou picada
- 1 xícara (chá) de ervilhas
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Finalização
- 100 g de queijo muçarela
- Orégano a gosto
Modo de preparo
- Inicie a receita cozinhando as batatas até ficarem bem macias. Depois de escorrer, amasse tudo e leve ao fogo baixo com a manteiga e o leite, mexendo até formar um purê bem cremoso. Tempere com sal e reserve.
- Enquanto isso, aqueça o óleo em outra panela e refogue a cebola e o alho até ficarem douradinhos. Acrescente os tomates picados e deixe cozinhar por alguns minutos, até começarem a desmanchar.
- Junte a vagem, a cenoura e as ervilhas, coloque cerca de 200 ml de água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até os legumes ficarem macios e o líquido secar.
- Para montar, espalhe os legumes refogados em uma travessa, cubra com o purê de batata e finalize com a muçarela e um pouco de orégano por cima.
- Leve ao forno preaquecido a 200 °C apenas para gratinar
- Sirva ainda quente e aproveite!
