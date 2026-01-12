Escondidinho de legumes: opção saudável vai te surpreender no sabor

Receita prática, saudável e fácil de preparar - Foto: Reprodução| Freepik

Para quem gosta de uma receita prática, saudável e fácil de preparar, essa é a escolha ideal! Em meio às dúvidas sobre se a comida vegetariana pode ser realmente saborosa, esse prato de escondidinho de legumes prova que é possível unir sabor e cremosidade em uma única refeição.

Feita com purê de batata e recheio de legumes, a receita se torna uma opção nutritiva e perfeita para o almoço, e o melhor: sem perder o sabor. Ensinada pelo TudoGostoso, a preparação promete conquistar até quem não é vegetariano. Confira a receita!

Receita de Escondidinho de Legumes

Ingredientes

Purê

800 g de batata

3 colheres (sopa) de manteiga

¾ de xícara (chá) de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 tomates picados

20 vagens picadas

1 cenoura ralada ou picada

1 xícara (chá) de ervilhas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Finalização

100 g de queijo muçarela

Orégano a gosto

Modo de preparo

Inicie a receita cozinhando as batatas até ficarem bem macias. Depois de escorrer, amasse tudo e leve ao fogo baixo com a manteiga e o leite, mexendo até formar um purê bem cremoso. Tempere com sal e reserve.

Enquanto isso, aqueça o óleo em outra panela e refogue a cebola e o alho até ficarem douradinhos. Acrescente os tomates picados e deixe cozinhar por alguns minutos, até começarem a desmanchar.

Junte a vagem, a cenoura e as ervilhas, coloque cerca de 200 ml de água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até os legumes ficarem macios e o líquido secar.

Para montar, espalhe os legumes refogados em uma travessa, cubra com o purê de batata e finalize com a muçarela e um pouco de orégano por cima.