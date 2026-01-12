Menu
GASTRONOMIA
CREMOSIDADE

Escondidinho de legumes: opção saudável vai te surpreender no sabor

Receita é prática e fácil de preparar

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/01/2026 - 17:52 h
Receita prática, saudável e fácil de preparar
Receita prática, saudável e fácil de preparar

Para quem gosta de uma receita prática, saudável e fácil de preparar, essa é a escolha ideal! Em meio às dúvidas sobre se a comida vegetariana pode ser realmente saborosa, esse prato de escondidinho de legumes prova que é possível unir sabor e cremosidade em uma única refeição.

Feita com purê de batata e recheio de legumes, a receita se torna uma opção nutritiva e perfeita para o almoço, e o melhor: sem perder o sabor. Ensinada pelo TudoGostoso, a preparação promete conquistar até quem não é vegetariano. Confira a receita!

Receita de Escondidinho de Legumes

Ingredientes

Purê

  • 800 g de batata
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • ¾ de xícara (chá) de leite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio

  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 tomates picados
  • 20 vagens picadas
  • 1 cenoura ralada ou picada
  • 1 xícara (chá) de ervilhas
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Finalização

  • 100 g de queijo muçarela
  • Orégano a gosto

Modo de preparo

  • Inicie a receita cozinhando as batatas até ficarem bem macias. Depois de escorrer, amasse tudo e leve ao fogo baixo com a manteiga e o leite, mexendo até formar um purê bem cremoso. Tempere com sal e reserve.
  • Enquanto isso, aqueça o óleo em outra panela e refogue a cebola e o alho até ficarem douradinhos. Acrescente os tomates picados e deixe cozinhar por alguns minutos, até começarem a desmanchar.
  • Junte a vagem, a cenoura e as ervilhas, coloque cerca de 200 ml de água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até os legumes ficarem macios e o líquido secar.
  • Para montar, espalhe os legumes refogados em uma travessa, cubra com o purê de batata e finalize com a muçarela e um pouco de orégano por cima.
  • Leve ao forno preaquecido a 200 °C apenas para gratinar
  • Sirva ainda quente e aproveite!

x