Queijo brasileiro entra na lista de melhores do mundo por revista americana
Único representante do Brasil em seleção consolida sua posição entre a elite da gastronomia global
Por Luiz Almeida
O queijo Morro Azul, produzido por empresa em Santa Catarina, acaba de ser incluído na prestigiada lista dos melhores queijos do mundo de 2026 pela Culture Magazine. A publicação americana é considerada uma das vozes mais influentes do segmento nos Estados Unidos e no mundo.
A seleção, que reuniu apenas 65 produtos de países como França, Itália e Suíça, teve o Morro Azul como o único representante brasileiro.
O ranking foi elaborado com base nos resultados das competições mais rigorosas do último ano, incluindo o World Cheese Awards e o Mundial do Queijo do Brasil.
Reconhecimento de peso para queijo brasileiro
Em entrevista ao site Globo Rural, Juliano Mendes, sócio da Queijos Pomerode ao lado do irmão Bruno, declarou que o destaque na revista americana coroa anos de dedicação ao método artesanal.
“Usamos a revista como referência desde o nosso início. Fomos surpreendidos na edição 'melhores dos melhores'. É uma grande felicidade e mostra que é possível fazer queijos no mesmo nível dos mais respeitados do mundo aqui no Brasil”, disse Juliano em entrevista à Globo Rural.
O Morro Azul é um queijo de leite de vaca que se destaca pela sua técnica de produção. Durante a maturação, ele é envolto em uma cinta de madeira, o que confere uma casca firme e mantém a massa extremamente cremosa.
O reconhecimento pela Culture Magazine não é um fato isolado. Somente em 2025, o Morro Azul acumulou distinções impressionantes que comprovam sua qualidade:
- Top 100 Global
- World Cheese Awards
- Prêmio Queijo Brasil
- Copa América do Queijo
