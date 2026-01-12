Queijo brasileiro entra na lista de melhores do mundo por revista americana

Queijo Morro Azul entra em lista dos melhores queijos do mundo - Foto: Divulgação

O queijo Morro Azul, produzido por empresa em Santa Catarina, acaba de ser incluído na prestigiada lista dos melhores queijos do mundo de 2026 pela Culture Magazine. A publicação americana é considerada uma das vozes mais influentes do segmento nos Estados Unidos e no mundo.

A seleção, que reuniu apenas 65 produtos de países como França, Itália e Suíça, teve o Morro Azul como o único representante brasileiro.

O ranking foi elaborado com base nos resultados das competições mais rigorosas do último ano, incluindo o World Cheese Awards e o Mundial do Queijo do Brasil.

Reconhecimento de peso para queijo brasileiro

Em entrevista ao site Globo Rural, Juliano Mendes, sócio da Queijos Pomerode ao lado do irmão Bruno, declarou que o destaque na revista americana coroa anos de dedicação ao método artesanal.

“Usamos a revista como referência desde o nosso início. Fomos surpreendidos na edição 'melhores dos melhores'. É uma grande felicidade e mostra que é possível fazer queijos no mesmo nível dos mais respeitados do mundo aqui no Brasil”, disse Juliano em entrevista à Globo Rural.

O Morro Azul é um queijo de leite de vaca que se destaca pela sua técnica de produção. Durante a maturação, ele é envolto em uma cinta de madeira, o que confere uma casca firme e mantém a massa extremamente cremosa.

O reconhecimento pela Culture Magazine não é um fato isolado. Somente em 2025, o Morro Azul acumulou distinções impressionantes que comprovam sua qualidade: