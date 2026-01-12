Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Queijo brasileiro entra na lista de melhores do mundo por revista americana

Único representante do Brasil em seleção consolida sua posição entre a elite da gastronomia global

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

12/01/2026 - 19:28 h
Queijo Morro Azul entra em lista dos melhores queijos do mundo
Queijo Morro Azul entra em lista dos melhores queijos do mundo

O queijo Morro Azul, produzido por empresa em Santa Catarina, acaba de ser incluído na prestigiada lista dos melhores queijos do mundo de 2026 pela Culture Magazine. A publicação americana é considerada uma das vozes mais influentes do segmento nos Estados Unidos e no mundo.

A seleção, que reuniu apenas 65 produtos de países como França, Itália e Suíça, teve o Morro Azul como o único representante brasileiro.

O ranking foi elaborado com base nos resultados das competições mais rigorosas do último ano, incluindo o World Cheese Awards e o Mundial do Queijo do Brasil.

Reconhecimento de peso para queijo brasileiro

Em entrevista ao site Globo Rural, Juliano Mendes, sócio da Queijos Pomerode ao lado do irmão Bruno, declarou que o destaque na revista americana coroa anos de dedicação ao método artesanal.

Leia Também:

Escondidinho de legumes: opção saudável vai te surpreender no sabor
Esqueça a manteiga: esse truque evita que a comida grude na frigideira
Salada também sustenta: 3 receitas completas e deliciosas

“Usamos a revista como referência desde o nosso início. Fomos surpreendidos na edição 'melhores dos melhores'. É uma grande felicidade e mostra que é possível fazer queijos no mesmo nível dos mais respeitados do mundo aqui no Brasil”, disse Juliano em entrevista à Globo Rural.

O Morro Azul é um queijo de leite de vaca que se destaca pela sua técnica de produção. Durante a maturação, ele é envolto em uma cinta de madeira, o que confere uma casca firme e mantém a massa extremamente cremosa.

O reconhecimento pela Culture Magazine não é um fato isolado. Somente em 2025, o Morro Azul acumulou distinções impressionantes que comprovam sua qualidade:

  • Top 100 Global
  • World Cheese Awards
  • Prêmio Queijo Brasil
  • Copa América do Queijo

Tags:

lista de queijos melhores queijos morro azul queijo

x