HOME > GASTRONOMIA
MUDANÇA

Queijos e bebidas famosas podem mudar de nome no Brasil; entenda

Os produtos podem sofrer alterações nas lojas brasileiras

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/01/2026 - 21:37 h
A mudança entra em vigor em 2027
A mudança entra em vigor em 2027

Os consumidores de queijos e bebidas devem ficar atentos a algumas mudanças que podem ocorrer nos próximos meses. Segundo o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, nomes tradicionais europeus podem dar adeus a comércios brasileiros.

Dentre os produtos afetados estão parmesão, gorgonzola, mortadella bologna, prosecco e champanhe. Além deles, cerca de 358 denominações europeias passarão a ser oficialmente protegidas no território do Mercosul, tendo seu uso proibido em produtos similares que possam induzir o consumidor ao erro.

A medida faz parte do capítulo de Propriedade Intelectual do acordo, que estabelece a proteção recíproca das Indicações Geográficas (IGs) e foi assinado pelos Estados-membros da União Europeia em janeiro de 2026.

Entretanto, a medida só deve valer oficialmente a partir de 2027, com períodos de transição que variam de cinco a dez anos para determinados produtos, que terão de ser renomeados e ter seus rótulos reformulados.

Com relação às bebidas, os bares e restaurantes podem continuar utilizando os nomes anteriores nos cardápios, desde que o produto servido seja legítimo ou devidamente importado.

Tags:

mersosul união europeia

x