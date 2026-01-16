Queijos e bebidas famosas podem mudar de nome no Brasil; entenda

A mudança entra em vigor em 2027 - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os consumidores de queijos e bebidas devem ficar atentos a algumas mudanças que podem ocorrer nos próximos meses. Segundo o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, nomes tradicionais europeus podem dar adeus a comércios brasileiros.

Dentre os produtos afetados estão parmesão, gorgonzola, mortadella bologna, prosecco e champanhe. Além deles, cerca de 358 denominações europeias passarão a ser oficialmente protegidas no território do Mercosul, tendo seu uso proibido em produtos similares que possam induzir o consumidor ao erro.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida faz parte do capítulo de Propriedade Intelectual do acordo, que estabelece a proteção recíproca das Indicações Geográficas (IGs) e foi assinado pelos Estados-membros da União Europeia em janeiro de 2026.

Entretanto, a medida só deve valer oficialmente a partir de 2027, com períodos de transição que variam de cinco a dez anos para determinados produtos, que terão de ser renomeados e ter seus rótulos reformulados.

Com relação às bebidas, os bares e restaurantes podem continuar utilizando os nomes anteriores nos cardápios, desde que o produto servido seja legítimo ou devidamente importado.