Comeria? Fruta mais fedida do mundo e o motivo chocante da proibição

Odor da fruta é comparado a algo em decomposição - Foto: Freepik

Existe uma fruta que, antes mesmo de ser provada, já causa reações opostas. Para alguns, é uma delícia; para outros, o cheiro é insuportável. A polêmica não está no sabor, mas no odor forte e duradouro, frequentemente comparado a enxofre, cebola e algo em decomposição.

Em diversos países do Sudeste Asiático, o odor dessa fruta é tratado com tanta seriedade que sua entrada é proibida em hotéis, aeroportos, elevadores e meios de transporte público. Placas de advertência não são raras. Ainda assim, o alimento segue sendo reverenciado por milhares de pessoas, consolidando um contraste curioso entre rejeição imediata e adoração absoluta.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A fruta por trás da fama

A protagonista dessa história é a durian, típica de países como Tailândia, Malásia e Indonésia. Conhecida mundialmente como “a fruta mais fedida do planeta”, ela carrega uma reputação construída a partir de descrições nada convidativas, que vão de “meias sujas” a “esgoto” ou “lixo orgânico”.

O cheiro tão marcante faz com que estabelecimentos evitem qualquer risco: uma única durian aberta é suficiente para impregnar ambientes fechados por horas — ou até dias. Mesmo entre moradores locais, o consenso é de que o odor é forte, embora considerado tolerável (e até agradável) por quem aprecia a fruta.

A ciência por trás do mau cheiro

O aroma extremo da durian não vem de um único fator. Pesquisas científicas já identificaram mais de 40 compostos químicos voláteis responsáveis pelo odor característico. Entre eles estão substâncias sulfuradas semelhantes às presentes no alho e na cebola, além de ácidos e ésteres que intensificam a sensação de fermentação.

Esse “coquetel químico” se torna ainda mais potente quando a fruta é aberta, liberando rapidamente os compostos no ar. É justamente essa capacidade de espalhar o cheiro que explica as restrições em locais públicos.

Um sabor que divide opiniões

Apesar da fama pouco atraente, o sabor da durian costuma surpreender quem se arrisca a provar. A polpa tem textura cremosa, descrita como semelhante a um pudim ou manteiga, com notas adocicadas que lembram baunilha, amêndoas e caramelo. Essa combinação peculiar fez com que a fruta ganhasse o título de “rei das frutas” em várias culturas asiáticas.

Além do gosto singular, a durian também apresenta valor nutricional: é rica em carboidratos, fibras, potássio e vitaminas do complexo B. Para os admiradores, a regra é simples — ignorar o cheiro e confiar no paladar. Para os críticos, no entanto, o aroma continua sendo um limite impossível de ultrapassar.