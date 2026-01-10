Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE AGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRUTA DO MILAGRE

Com essa fruta, tudo azedo fica doce; saiba qual

Fruta está ganhando atenção do Brasil e do mundo por motivo inusitado

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/01/2026 - 14:34 h
Fruta do milagre tem origem na África, mas já encontrada aqui no Brasil
Fruta do milagre tem origem na África, mas já encontrada aqui no Brasil -

Imagine a seguinte cena: você vai consumir o suco de um limão espremido e, ao ingeri-lo, ao invés do azedo característico, você um sabor adocicado, como se estivesse tomando uma refrescante limonada.

Não, isso não é invenção do escritor aqui. As próprias ciência e natureza explicam essa possibilidade. Isso é possível graças a chamada "fruta do milagre".

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como ela é?

De origem da África, a fruta é pequena, vermelha e alongada. Tem seu tamanho aproximadamente igual a de uma azeitona ou grão de café alongado, de dois a três centímetros de comprimento.

A casca é fina e lisa e, no seu centro, há uma única semente alongada. Apesar do tamanho reduzido, ela possui um componente químico que ajuda a explicar o cenário trazido logo no início do texto.

Leia Também:

Peixe do Brasil supera salmão e vira destaque internacional
Agricultura baiana foca em tecnologia e diversidade e mira crescimento em 2026
Leite de jumenta ganha mercado premium e pode chegar nas UTI neonatais

Afinal, qual o segredo?

O segredo da fruta do milagre está em uma glicoproteína chamada miraculina. Quando você mastiga a fruta e passa a polpa pela língua, a miraculina se liga aos receptores de sabor doce das papilas gustativas.

Quando você consome algo ácido logo em seguida – como limão, abacaxi, morango, kiwi, vinagre ou tamarindo – o pH baixo da boca ativa essa glicoproteína.

Isso faz com que os receptores de doce sejam estimulados intensamente, enganando o cérebro e fazendo com que alimentos extremamente ácidos tenham gosto adocicado.

Efeito e benefícios

O efeito costuma durar entre 30 minutos e 2 horas, a depender da quantidade consumida e do metabolismo de cada pessoa.

A fruta do milagre tem atraído interesse de pessoas com diabetes por funcionar como um adoçante natural sem calorias e sem elevar os níveis de glicose no sangue.

Ela ainda é indicada a pacientes submetidos à quimioterapia que, devido ao tratamento, sofrem com alterações no paladar. O uso da fruta do milagre pode ajudar a alimentação ser mais agradável.

Onde acho no Brasil?

Alguns produtores brasileiros já cultivam a planta, oferecendo tanto os frutos frescos quanto mudas para cultivo doméstico.

Introduzida no país em 2008, ela ainda é mais comum entre os chamados colecionadores de frutas. Quem desejar cultivá-la, pode fazer através de vasos ou canteiros elevados.

Em rápida pesquisa na internet, mudas da fruta-do-milagre custam entre R$ 18 a R$ 522, variando o tamanho.

Cuidados no consumo

A fruta em si não costuma causar problemas na maioria das pessoas, mas as folhas, o caroço e a semente são conhecidas por provocar reações alérgicas e queimaduras nas mucosas da boca e faringe. Há casos que podem ocorrer inclusive choque anafilático.

Assim, ao consumir a fruta, tenha cuidado para só morder ou chupar a parte carnosa dela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bem estar diabetes Fruta do Milagre quimioterapia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fruta do milagre tem origem na África, mas já encontrada aqui no Brasil
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Fruta do milagre tem origem na África, mas já encontrada aqui no Brasil
Play

Prefeito de Canindé quer levar modelo agro da Bahia para Sergipe

x