Com essa fruta, tudo azedo fica doce; saiba qual

Fruta do milagre tem origem na África, mas já encontrada aqui no Brasil - Foto: MiracleFruitFarm/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Imagine a seguinte cena: você vai consumir o suco de um limão espremido e, ao ingeri-lo, ao invés do azedo característico, você um sabor adocicado, como se estivesse tomando uma refrescante limonada.

Não, isso não é invenção do escritor aqui. As próprias ciência e natureza explicam essa possibilidade. Isso é possível graças a chamada "fruta do milagre".

Como ela é?

De origem da África, a fruta é pequena, vermelha e alongada. Tem seu tamanho aproximadamente igual a de uma azeitona ou grão de café alongado, de dois a três centímetros de comprimento.

A casca é fina e lisa e, no seu centro, há uma única semente alongada. Apesar do tamanho reduzido, ela possui um componente químico que ajuda a explicar o cenário trazido logo no início do texto.

Afinal, qual o segredo?

O segredo da fruta do milagre está em uma glicoproteína chamada miraculina. Quando você mastiga a fruta e passa a polpa pela língua, a miraculina se liga aos receptores de sabor doce das papilas gustativas.

Quando você consome algo ácido logo em seguida – como limão, abacaxi, morango, kiwi, vinagre ou tamarindo – o pH baixo da boca ativa essa glicoproteína.

Isso faz com que os receptores de doce sejam estimulados intensamente, enganando o cérebro e fazendo com que alimentos extremamente ácidos tenham gosto adocicado.

Efeito e benefícios

O efeito costuma durar entre 30 minutos e 2 horas, a depender da quantidade consumida e do metabolismo de cada pessoa.

A fruta do milagre tem atraído interesse de pessoas com diabetes por funcionar como um adoçante natural sem calorias e sem elevar os níveis de glicose no sangue.

Ela ainda é indicada a pacientes submetidos à quimioterapia que, devido ao tratamento, sofrem com alterações no paladar. O uso da fruta do milagre pode ajudar a alimentação ser mais agradável.

Onde acho no Brasil?

Alguns produtores brasileiros já cultivam a planta, oferecendo tanto os frutos frescos quanto mudas para cultivo doméstico.

Introduzida no país em 2008, ela ainda é mais comum entre os chamados colecionadores de frutas. Quem desejar cultivá-la, pode fazer através de vasos ou canteiros elevados.

Em rápida pesquisa na internet, mudas da fruta-do-milagre custam entre R$ 18 a R$ 522, variando o tamanho.

Cuidados no consumo

A fruta em si não costuma causar problemas na maioria das pessoas, mas as folhas, o caroço e a semente são conhecidas por provocar reações alérgicas e queimaduras nas mucosas da boca e faringe. Há casos que podem ocorrer inclusive choque anafilático.

Assim, ao consumir a fruta, tenha cuidado para só morder ou chupar a parte carnosa dela.