Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMPORTAMENTO

Cientistas descobrem que fruta popular reduz risco de câncer grave

Pesquisa focou em voluntários com a síndrome de Lynch, durante duas décadas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

22/12/2025 - 21:03 h
O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos
O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos -

Uma descoberta de pesquisadores das universidades de Newcastle e Leeds, no Reino Unido, aponta a banana como uma poderosa aliada na prevenção do câncer. O estudo revelou que o amido resistente, composto encontrado em abundância na fruta, pode reduzir em até 60% a incidência de tumores em pessoas com predisposição genética.

A pesquisa focou em voluntários com a síndrome de Lynch, uma condição hereditária que aumenta drasticamente o risco de desenvolver câncer antes dos 50 anos. Durante duas décadas, cerca de mil participantes foram monitorados. Parte do grupo recebeu 30 gramas diários de amido resistente, o equivalente a consumir uma banana média por dia.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Proteção focada no sistema digestivo

Os resultados foram surpreendentes para os pesquisadores. O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos de câncer no trato gastrointestinal superior, incluindo órgãos como:

  • Esôfago;
  • Estômago;
  • Pâncreas;
  • Trato biliar;
  • Duodeno.

Curiosamente, o estudo não identificou uma redução significativa nos casos de câncer colorretal, sugerindo que os benefícios do amido resistente são mais eficazes em outras partes do sistema digestório.

Leia Também:

Helena e Ravi: veja as listas dos nomes mais registrados no Brasil
Alumínio na vassoura: saiba como acabar com cabelos e pelos pela casa
Casa fresca no verão: cinco plantas que ajudam a baixar a temperatura

Muito além da prevenção: energia e imunidade

Além do potencial preventivo contra o câncer, a banana é considerada um "superalimento" pelos nutricionistas. De acordo com o especialista Arthur Mendonça, a fruta é uma fonte estratégica de carboidratos de absorção moderada, sendo um excelente pré-treino para fornecer energia gradual.

Rica em potássio, cálcio, magnésio e vitaminas do complexo B, a banana auxilia diretamente na contração muscular e no fortalecimento do sistema imunológico. Para potencializar os benefícios e garantir maior saciedade, a recomendação é combiná-la com fibras ou proteínas, como aveia, iogurte ou pasta de amendoim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banana Câncer Ciência Pesquisa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x