Cientistas descobrem que fruta popular reduz risco de câncer grave
Pesquisa focou em voluntários com a síndrome de Lynch, durante duas décadas
Por Isabela Cardoso
Uma descoberta de pesquisadores das universidades de Newcastle e Leeds, no Reino Unido, aponta a banana como uma poderosa aliada na prevenção do câncer. O estudo revelou que o amido resistente, composto encontrado em abundância na fruta, pode reduzir em até 60% a incidência de tumores em pessoas com predisposição genética.
A pesquisa focou em voluntários com a síndrome de Lynch, uma condição hereditária que aumenta drasticamente o risco de desenvolver câncer antes dos 50 anos. Durante duas décadas, cerca de mil participantes foram monitorados. Parte do grupo recebeu 30 gramas diários de amido resistente, o equivalente a consumir uma banana média por dia.
Proteção focada no sistema digestivo
Os resultados foram surpreendentes para os pesquisadores. O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos de câncer no trato gastrointestinal superior, incluindo órgãos como:
- Esôfago;
- Estômago;
- Pâncreas;
- Trato biliar;
- Duodeno.
Curiosamente, o estudo não identificou uma redução significativa nos casos de câncer colorretal, sugerindo que os benefícios do amido resistente são mais eficazes em outras partes do sistema digestório.
Leia Também:
Muito além da prevenção: energia e imunidade
Além do potencial preventivo contra o câncer, a banana é considerada um "superalimento" pelos nutricionistas. De acordo com o especialista Arthur Mendonça, a fruta é uma fonte estratégica de carboidratos de absorção moderada, sendo um excelente pré-treino para fornecer energia gradual.
Rica em potássio, cálcio, magnésio e vitaminas do complexo B, a banana auxilia diretamente na contração muscular e no fortalecimento do sistema imunológico. Para potencializar os benefícios e garantir maior saciedade, a recomendação é combiná-la com fibras ou proteínas, como aveia, iogurte ou pasta de amendoim.
