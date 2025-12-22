Cientistas descobrem que fruta popular reduz risco de câncer grave

O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos - Foto: Pexels

Uma descoberta de pesquisadores das universidades de Newcastle e Leeds, no Reino Unido, aponta a banana como uma poderosa aliada na prevenção do câncer. O estudo revelou que o amido resistente, composto encontrado em abundância na fruta, pode reduzir em até 60% a incidência de tumores em pessoas com predisposição genética.

A pesquisa focou em voluntários com a síndrome de Lynch, uma condição hereditária que aumenta drasticamente o risco de desenvolver câncer antes dos 50 anos. Durante duas décadas, cerca de mil participantes foram monitorados. Parte do grupo recebeu 30 gramas diários de amido resistente, o equivalente a consumir uma banana média por dia.

Proteção focada no sistema digestivo

Os resultados foram surpreendentes para os pesquisadores. O consumo regular do amido resistente mostrou uma queda expressiva nos diagnósticos de câncer no trato gastrointestinal superior, incluindo órgãos como:

Esôfago;

Estômago;

Pâncreas;

Trato biliar;

Duodeno.

Curiosamente, o estudo não identificou uma redução significativa nos casos de câncer colorretal, sugerindo que os benefícios do amido resistente são mais eficazes em outras partes do sistema digestório.

Muito além da prevenção: energia e imunidade

Além do potencial preventivo contra o câncer, a banana é considerada um "superalimento" pelos nutricionistas. De acordo com o especialista Arthur Mendonça, a fruta é uma fonte estratégica de carboidratos de absorção moderada, sendo um excelente pré-treino para fornecer energia gradual.

Rica em potássio, cálcio, magnésio e vitaminas do complexo B, a banana auxilia diretamente na contração muscular e no fortalecimento do sistema imunológico. Para potencializar os benefícios e garantir maior saciedade, a recomendação é combiná-la com fibras ou proteínas, como aveia, iogurte ou pasta de amendoim.