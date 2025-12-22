Alumínio na vassoura: saiba como acabar com cabelos e pelos pela casa

Dust Pan and Broom with wall background - Foto: Freepik

Uma gambiarra domésticainvadiu as redes sociais nas últimas semanas e aguçou a curiosidade daqueles que amam uma casa organizada. Segundo os vídeos, colocar papel alumínio na vassoura melhora a limpeza do ambiente, sobretudo, quando os problemas são fios de cabelo, pelos e poeira.

Realmente o truque funciona, devido à eletricidade estática, pois alguns tipos de piso e de cerdas acumulam carga, fazendo com que a sujeira se espalhe. Neste caso, o uso do alumínio cria uma espécie de barreira entre a sujeira e as vassouras, funcionando como condutor de eletricidade, permitindo assim, que as cargas acumuladas nas cerdas e até no piso sejam distribuídas e dissipadas com mais facilidade.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A funcionalidade é benéfica, principalmente em pisos cerâmica, vinílicos ou laminados (flutuantes). No entanto, é importante entender que o truque funiona como um aliado extra e não substitui a varrição tradicional ou o pano úmido.

Como colocar papel alumínio na vassoura?

Corte um retângulo de papel alumínio;

Envolva a parte inferior da vassoura, cobrindo as cerdas ou a base, conforme preferir;

Ajuste com as mãos para que fique firme e não saia ao varrer;

Use a vassoura normalmente.

Qual o benefício do truque?

Reúne melhor o pó fino;

Evita que cabelos e fiapos grudem na vassoura;

Reduz a eletricidade estática do chão;

Ajuda na durabilidade da vassoura.

Quando trocar o alumínio?

Não há um tempo adequado para a troca do papel. O ideal é que seja observado o estado do material ao longo dos dias.

A mudança deve acontecer quando o papel alumínio amassar, rasgar, acumular sujeira, perder eficiência, o que depende da periodicidade do uso.

Cuidado necessários

Antes da primeira limpeza, sobretudo em revestimentos sensíveis, é necessária a realização de um teste em pequena área antes de aplicar em toda a superfície, verificando se não há arranhões ou perda de brilho.