BRASIL
Helena e Ravi: veja as listas dos nomes mais registrados no Brasil
Último nome feminino a liderar a lista, antes de 2024, foi em 2016
O ranking dos nomes mais registrados no Brasil no ano de 2025 foi divulgado nesta segunda-feira, 22. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que cataloga os nascimentos registrados em todo o Brasil.
De acordo com os dados, Ravi foi o nome masculino mais registrado no ano de 2025, ultrapassando Miguel, que detinha o topo do ranking em 2024, já Helena foi o nome mais registrado para as meninas, mantendo a liderança do último ano.
Segundo a Arpen, a manutenção de Helena no topo da lista interrompe uma sequência longa de liderança masculina no ranking nacional.
Antes de 2024, o último nome feminino a ocupar este posto havia sido Maria Eduarda, em 2016.
Leia Também:
Lista de nomes mais registrados no Brasil
Geral
- Helena – 28.271;
- Ravi – 21.982;
- Miguel – 21.654;
- Maite – 20.677;
- Cecilia – 20.378;
- Heitor – 17.751;
- Arthur – 17.514;
- Maria Cecilia – 16.889;
- Theo – 16.766;
- Aurora – 16.506.
Femininos
- Helena – 28.271;
- Maite – 20.677;
- Cecilia – 20.378;
- Maria Cecilia – 16.889;
- Aurora – 16.506;
- Alice – 14.777;
- Laura – 14.487;
- Antonella – 10.436;
- Isis – 10.378;
- Heloisa – 9.703.
Masculinos
- Ravi – 21.982;
- Miguel – 21.654;
- Heitor – 17.751;
- Arthur – 17.514;
- Theo – 16.766;
- Gael – 16.201;
- Bernardo – 15.395;
- Davi – 14.425;
- Noah – 14.182;
- Samuel – 14.021.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes