BRASIL

Helena e Ravi: veja as listas dos nomes mais registrados no Brasil

Último nome feminino a liderar a lista, antes de 2024, foi em 2016

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/12/2025 - 13:25 h | Atualizada em 22/12/2025 - 13:55
Confira os nomes mais registrados no Brasil
Confira os nomes mais registrados no Brasil -

O ranking dos nomes mais registrados no Brasil no ano de 2025 foi divulgado nesta segunda-feira, 22. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que cataloga os nascimentos registrados em todo o Brasil.

De acordo com os dados, Ravi foi o nome masculino mais registrado no ano de 2025, ultrapassando Miguel, que detinha o topo do ranking em 2024, já Helena foi o nome mais registrado para as meninas, mantendo a liderança do último ano.

Segundo a Arpen, a manutenção de Helena no topo da lista interrompe uma sequência longa de liderança masculina no ranking nacional.

Antes de 2024, o último nome feminino a ocupar este posto havia sido Maria Eduarda, em 2016.

Lista de nomes mais registrados no Brasil

Geral

  1. Helena – 28.271;
  2. Ravi – 21.982;
  3. Miguel – 21.654;
  4. Maite – 20.677;
  5. Cecilia – 20.378;
  6. Heitor – 17.751;
  7. Arthur – 17.514;
  8. Maria Cecilia – 16.889;
  9. Theo – 16.766;
  10. Aurora – 16.506.

Femininos

  1. Helena – 28.271;
  2. Maite – 20.677;
  3. Cecilia – 20.378;
  4. Maria Cecilia – 16.889;
  5. Aurora – 16.506;
  6. Alice – 14.777;
  7. Laura – 14.487;
  8. Antonella – 10.436;
  9. Isis – 10.378;
  10. Heloisa – 9.703.

Masculinos

  1. Ravi – 21.982;
  2. Miguel – 21.654;
  3. Heitor – 17.751;
  4. Arthur – 17.514;
  5. Theo – 16.766;
  6. Gael – 16.201;
  7. Bernardo – 15.395;
  8. Davi – 14.425;
  9. Noah – 14.182;
  10. Samuel – 14.021.

