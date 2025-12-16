Adeus pano de prato? Conheça inovação doméstica que promete praticidada

Um novo item para a limpeza doméstica está chegando ao mercado e promete substituir o tradicional pano de prato. - Foto: Reprodução| Freepik

Um novo item para a limpeza doméstica está chegando ao mercado e promete substituir o tradicional pano de prato. As 'toalhas de pano' reutilizáveis surgem como uma alternativa econômica, prática e sustentável.

A novidade já marca presença na cozinha de muitos brasileiros. Entre os principais atrativos estão a alta durabilidade e o desempenho superior em comparação ao papel-toalha e aos panos de prato convencionais.

Qual é o diferencial da inovação?

Com o objetivo de reduzir o desperdício e minimizar o descarte de resíduos, a solução sustentável se apresenta como uma opção versátil para o dia a dia. As toalhas de pano são confeccionadas com tecido resistente e comercializadas em rolos, geralmente com sistema de velcro, o que facilita o uso e a organização.

| Foto: Divulgação

Apesar de o investimento inicial ser mais elevado, o custo-benefício se destaca a longo prazo, já que o produto pode durar anos sem a necessidade de reposição constante. As toalhas podem ser utilizadas para absorver líquidos, secar superfícies e auxiliar na limpeza da casa.

O principal diferencial está na composição: feitas de microfibra ou algodão, elas retêm maior quantidade de umidade e resistem melhor ao desgaste, mantendo a eficiência mesmo após várias lavagens. A inovação junta eficiência, economia e praticidade, conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras.