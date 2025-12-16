Menu
PROIBIÇÃO

Famosos óculos inteligentes são proibidos em todo o mundo

Óculos inteligentes se tornaram acessórios queridos pelas pessoas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/12/2025 - 11:00 h
Óculos inteligentes se tornaram acessórios queridos pelas pessoas
Óculos inteligentes se tornaram acessórios queridos pelas pessoas -

Os famosos óculos inteligentes são bastante utilizados para gravar conteúdos de maneira simples. Porém, uma nova medida pode reduzir o uso desse acessório. Ele foi proibido em navios da MSC, uma das maiores empresas de cruzeiros que opera em todo o mundo.

A restrição vale para todas as áreas dos navios da companhia para preservar a privacidade dos seus usuários. A nova política de itens com uso proibido nos navios da MSC destaca que os “dispositivos capazes de gravar ou transmitir dados de forma secreta ou discreta (ex. óculos inteligentes) não são permitidos em áreas públicas dos navios”.

Ou seja, os passageiros dos cruzeiros da MSC não podem usar nenhum óculos inteligente, seja ele um Ray-Ban Meta ou até um Apple Vision Pro, nas salas de jantar, áreas de piscina, teatros, lounges e outras áreas públicas dos navios.

Importante esclarecer que os óculos podem ser transportados pelo navio, mas sempre dentro da bolsa ou capa onde devem ficar guardados. A única exceção para uso é a cabine privada do passageiro, onde o passageiro pode usar sem nenhuma restrição. A recomendação da MSC, no entanto, é que as pessoas deixem o acessório em casa.

O novo regulamento dos cruzeiros da MSC aponta que os tripulantes podem intervir caso as regras não sejam respeitadas e confiscar o dispositivo, que somente será devolvido ao final da viagem.

O objetivo é impedir a violação da privacidade dos passageiros. Apesar de os óculos inteligentes normalmente contarem com um LED que indica quando há gravação de vídeo ou captura de imagens, o design discreto desses dispositivos faz com que muitas vezes passem despercebidos no dia a dia.

