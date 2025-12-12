Ozempic para gatos? Novo implante trata obesidade felina

A obesidade felina é frequentemente ligada à prática da “alimentação livre” - Foto: Unsplash

Um problema crescente na saúde animal pode estar prestes a ganhar uma solução inovadora. Especialistas alertam que mais da metade dos gatos de estimação no mundo está acima do peso, um fator que eleva drasticamente o risco de doenças graves como diabetes, osteoartrite e problemas cardíacos.

Para auxiliar tutores na difícil tarefa de promover o emagrecimento seguro de seus felinos, a farmacêutica veterinária OKAVA Pharmaceuticals iniciou o primeiro ensaio clínico de um tratamento revolucionário: o implante medicamentoso OKV-119, análogo ao popular Ozempic e Wegovy, usados em humanos.

O implante que imita o jejum

O tratamento consiste em um pequeno dispositivo aplicado sob a pele do animal, projetado para liberar lentamente um agonista do receptor GLP-1. Esta classe de substâncias imita os hormônios naturais de saciedade, agindo duplamente: regulam os níveis de açúcar no sangue e promovem a redução de gordura corporal.

A grande vantagem do OKV-119 é a sua duração. O implante libera o medicamento por até seis meses, eliminando a necessidade de doses diárias e facilitando a adesão ao tratamento.

Segundo Michael Klotsman, CEO da OKAVA, o objetivo é replicar os benefícios fisiológicos obtidos com o jejum, como o aumento da sensibilidade à insulina e um metabolismo mais eficiente, sem exigir mudanças drásticas e estressantes na rotina alimentar dos gatos.

A intenção é preservar o vínculo entre o tutor e o pet, evitando conflitos na hora da alimentação.

A obesidade e os cuidados no emagrecimento

A obesidade felina é frequentemente ligada à prática da “alimentação livre”, onde o alimento fica disponível para o gato 24 horas por dia. O excesso de peso em felinos, no entanto, é especialmente perigoso, pois a perda de peso muito rápida pode levar a uma condição fatal chamada lipidose hepática.

O ensaio clínico em andamento está focado em avaliar a segurança, a tolerabilidade e, principalmente, a eficácia do OKV-119. Até o momento, apenas um gato recebeu o implante, e os pesquisadores acompanharão cuidadosamente os animais obesos por um período de 12 semanas para determinar se o dispositivo é capaz de restabelecer um peso saudável de forma segura.

Enquanto a pesquisa avança e os resultados finais são aguardados, especialistas continuam recomendando o manejo nutricional e comportamental: restringir o acesso contínuo à ração e estimular os felinos a se exercitarem e a manifestarem seu instinto de "caça" usando alimentadores e brinquedos interativos.