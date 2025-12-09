VAI VIRAR FEBRE
Os 3 sapatos que prometem bombar no Réveillon de 2026
Busca pelo look ideal para o Réveillon já começou
Por Edvaldo Sales
Com dezembro se aproximando, o clima de renovação também movimenta o guarda-roupa. A busca pelo look ideal para receber 2026 já começou — e, neste ano, o protagonismo no Réveillon está nos pés. As coleções de verão apontam para um caminho claro: a moda de festa abraça o conforto sem abrir mão do estilo.
Depois de temporadas marcadas por saltos vertiginosos, a virada do ano traz uma nova lógica estética. Modelos leves, práticos e com personalidade devem dominar praias, festas e rooftops no dia 31. Entre as opções mais desejadas, três tipos de calçados surgem como apostas certeiras para quem quer elegância descomplicada.
Leia Também:
Confira os 3 sapatos que prometem bombar no Réveillon 2026:
Plataformas repaginadas
O chinelo de plataforma retorna em versão sofisticada, distante da estética dos anos 1990. Grifes como Miu Miu e Alaïa revitalizaram o modelo nas passarelas, combinando sua estrutura robusta a peças fluidas — de vestidos midi a produções de alfaiataria leve. O resultado é um visual moderno que equilibra conforto e presença.
Saltinho minimalista
Para quem busca um toque de elegância sem enfrentar o desconforto dos saltos altos, o chinelo de saltinho surge como solução versátil. O modelo, que alonga a silhueta e funciona com jeans, vestidos ou saias, ganha cada vez mais espaço entre fashionistas. Segundo a especialista em estilo Francis Lowe, ele “transforma composições básicas em produções refinadas”, consolidando-se como uma opção curinga para a noite da virada.
Papete
De símbolo de informalidade a queridinha da moda, a papete conquista definitivamente seu lugar. Com design contemporâneo e conforto prolongado, o modelo combina especialmente bem com peças de linho, vestidos brancos e saias fluidas — escolhas tradicionais do Réveillon. A sandália garante um visual cool e autêntico, ideal para celebrações praianas ou eventos que pedem naturalidade.
Para 2026, a moda celebra o encontro entre bem-estar e estilo. E, se depender das tendências, a virada do ano será marcada por passos leves, elegantes e cheios de personalidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes