COMPORTAMENTO
VAI VIRAR FEBRE

Os 3 sapatos que prometem bombar no Réveillon de 2026

Busca pelo look ideal para o Réveillon já começou

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/12/2025 - 9:39 h | Atualizada em 09/12/2025 - 9:54
Saltinho minimalista
Saltinho minimalista -

Com dezembro se aproximando, o clima de renovação também movimenta o guarda-roupa. A busca pelo look ideal para receber 2026 já começou — e, neste ano, o protagonismo no Réveillon está nos pés. As coleções de verão apontam para um caminho claro: a moda de festa abraça o conforto sem abrir mão do estilo.

Depois de temporadas marcadas por saltos vertiginosos, a virada do ano traz uma nova lógica estética. Modelos leves, práticos e com personalidade devem dominar praias, festas e rooftops no dia 31. Entre as opções mais desejadas, três tipos de calçados surgem como apostas certeiras para quem quer elegância descomplicada.

Confira os 3 sapatos que prometem bombar no Réveillon 2026:

Plataformas repaginadas

Plataformas repaginadas
Plataformas repaginadas | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O chinelo de plataforma retorna em versão sofisticada, distante da estética dos anos 1990. Grifes como Miu Miu e Alaïa revitalizaram o modelo nas passarelas, combinando sua estrutura robusta a peças fluidas — de vestidos midi a produções de alfaiataria leve. O resultado é um visual moderno que equilibra conforto e presença.

Saltinho minimalista

Saltinho minimalista
Saltinho minimalista | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Para quem busca um toque de elegância sem enfrentar o desconforto dos saltos altos, o chinelo de saltinho surge como solução versátil. O modelo, que alonga a silhueta e funciona com jeans, vestidos ou saias, ganha cada vez mais espaço entre fashionistas. Segundo a especialista em estilo Francis Lowe, ele “transforma composições básicas em produções refinadas”, consolidando-se como uma opção curinga para a noite da virada.

Papete

Papete
Papete | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De símbolo de informalidade a queridinha da moda, a papete conquista definitivamente seu lugar. Com design contemporâneo e conforto prolongado, o modelo combina especialmente bem com peças de linho, vestidos brancos e saias fluidas — escolhas tradicionais do Réveillon. A sandália garante um visual cool e autêntico, ideal para celebrações praianas ou eventos que pedem naturalidade.

Para 2026, a moda celebra o encontro entre bem-estar e estilo. E, se depender das tendências, a virada do ano será marcada por passos leves, elegantes e cheios de personalidade.

