TENDÊNCIA

Passeio com cães invisíveis vira tendência; entenda

A modalidade tem conquistado cada vez mais o público

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/12/2025 - 19:29 h
Os passeios são feitos ao ar livre -

Uma prática inusitada tem chamado atenção dos moradores da Alemanha. Conhecida como “hobby dogging”, a tendência consiste em passear com cachorros invisíveis pela cidade, segurando coleiras vazias em parques e ruas.

Apesar de ter começado como uma brincadeira, a atividade vem ganhando espaço, com workshops e seminários dedicados exclusivamente a ensinar os praticantes a lidar com situações do dia a dia envolvendo o animal imaginário.

Dentre as aulas estão a de interação com outros donos de animais do mesmo porte e de como puxar a guia ou fazer o cão rolar. Alguns tutores ainda ensinam, os cães invisíveis a saltar obstáculos e completar desafios.

A prática pode ser adotada por pessoas de todas as idades, incluindo crianças e idosos. Segundo os próprios adeptos, em posts nas redes sociais, o objetivo da ação é proporcionar uma experiência divertida, simulando a responsabilidade de ter um animal de estimação de verdade.

x