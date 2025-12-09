Passeio com cães invisíveis vira tendência; entenda

Os passeios são feitos ao ar livre - Foto: Ilustratativa | Freepik

Uma prática inusitada tem chamado atenção dos moradores da Alemanha. Conhecida como “hobby dogging”, a tendência consiste em passear com cachorros invisíveis pela cidade, segurando coleiras vazias em parques e ruas.

Apesar de ter começado como uma brincadeira, a atividade vem ganhando espaço, com workshops e seminários dedicados exclusivamente a ensinar os praticantes a lidar com situações do dia a dia envolvendo o animal imaginário.

Dentre as aulas estão a de interação com outros donos de animais do mesmo porte e de como puxar a guia ou fazer o cão rolar. Alguns tutores ainda ensinam, os cães invisíveis a saltar obstáculos e completar desafios.

In Heilbronn kann man jetzt seine Freizeit mit „Hobby-Dogging“ verschwenden. Das ist Hundesport, einfach ohne Hund.



Diese Land ist komplett am Ende.

pic.twitter.com/3U9Iivyr5m — 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) October 27, 2025

A prática pode ser adotada por pessoas de todas as idades, incluindo crianças e idosos. Segundo os próprios adeptos, em posts nas redes sociais, o objetivo da ação é proporcionar uma experiência divertida, simulando a responsabilidade de ter um animal de estimação de verdade.