'Vai a Roma’ ou ‘vaia Roma’? Saiba qual é a forma correta do ditado

Entre as discussões mais famosas da internet, a expressão “quem tem boca vai a Roma” costuma gerar confusão entre os internautas sobre a forma correta de pronunciar e o seu real significado.

O ditado tem uma interpretação direta: “quem tem boca” representa a capacidade de se comunicar e buscar informações; “vai a Roma” faz referência a um lugar simbólico, importante e acessível, para onde todos podem chegar. Ou seja, o sentido final é: quem sabe se comunicar, alcança seus objetivos.

O ditado é ligado à Roma Antiga e possui uma explicação simples. No mundo antigo, a rede de estradas do Império Romano convergia para Roma. Assim, ao perguntar por direções, era possível chegar à cidade a partir de diferentes caminhos. A ideia central é que, usando a comunicação, “a boca”, qualquer pessoa consegue encontrar o destino desejado.

Ao pesquisar mais sobre a frase, surge outra curiosidade: algumas pessoas confundem “vai a Roma” com “vaia Roma”. Neste segundo caso, o significado muda completamente, pois “vaia” se refere a protestar ou desaprovar, mas essa versão não tem relação com o ditado original que atravessou séculos.

Afinal, qual é a maneira correta?

A polêmica não é apenas gramatical, mas também comportamental. O ditado original e correto é: “Quem tem boca, vai a Roma.”

Não há nenhum mistério extraordinário: trata-se apenas de um provérbio antigo que reforça a ideia de que quem pergunta e se comunica, chega mais longe.