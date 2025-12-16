BABADO!
E pode? Saiba local preferido para sexo na confra da firma
Pesquisa expõe realidade sobre "sapequices" no ambiente corporativo
Por Edvaldo Sales
Com a chegada do fim do ano, as tradicionais confraternizações corporativas voltam a fazer parte da rotina de empresas. Seja em grandes festas organizadas pela companhia ou em encontros mais informais, como happy hours entre colegas e gestores, esses eventos costumam marcar o encerramento do ciclo anual de trabalho.
Para parte dos brasileiros, no entanto, a celebração pode ultrapassar os limites da música, da comida e do open bar.
Uma pesquisa feita pela Sexlog, plataforma de sexo e swing, com mais de seis mil usuários da plataforma revelou que 34% dos entrevistados já tiveram relações sexuais durante festas da empresa. Entre eles, 20% afirmam que a experiência aconteceu ao menos uma vez, enquanto outros 14% relatam que o envolvimento se repetiu em mais de uma confraternização.
O levantamento mostra ainda que o desejo não se restringe apenas a quem já viveu a situação. Segundo os dados, 51% dos participantes dizem nunca ter transado em eventos corporativos, mas admitem que a possibilidade já passou pela cabeça. Apenas 13% garantem que jamais cogitaram a ideia.
O espaço mais utilizado
Além disso, quase metade dos entrevistados aponta o banheiro como o espaço mais utilizado para encontros rápidos durante as confraternizações. Ainda assim, 54% afirmam ter buscado alternativas menos convencionais.
Entre esses, 13% dizem ter se envolvido na própria sala da empresa, 10% escolheram a escada, 6% admitiram encontros na sala do chefe e 1% no elevador. Outros 21% mencionaram locais como estacionamento, almoxarifados, depósitos e áreas pouco frequentadas.
A pesquisa também indica que, na maioria dos casos, os encontros acontecem entre pessoas ligadas ao ambiente profissional. Dos participantes que já tiveram relações sexuais em confraternizações, 74% afirmam que o envolvimento foi com colegas de trabalho ou acompanhantes de outros funcionários. Apenas 5% disseram ter se relacionado com o próprio parceiro durante o evento.
