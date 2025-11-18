Lázaro Ramos revela local mais inusitado onde fez sexo

O artista contou detalhes do caso - Foto: Reprodução | Instagram

Lázaro Ramos abriu o jogo sobre sua vida sexual. Convidado do programa ‘Surubaum’, apresentado or Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator surpreendeu ao revelar o local mais inusitado onde já fez sexo.

“Em um ponto de ônibus”, disparou ele, deixando os apresentadores e a própria esposa, chocados com a informação. “No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo. A ponto de não conseguir segurar. Tava bom o negócio”, disparou Taís Araújo, visivelmente enciumada.

A fim de contornar a situação, Lázaro contou detalhes do ocorrido e explicou que a situação aconteceu antes dele se relacionar com Taís. “Não, não é conseguir segurar, é porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada ‘pernoitão’, que é um ônibus que só passa 3 da manhã”, afirmou.

Vale lembrar que Lázaro e Taís estão juntos há cerca de 20 anos e são pais de João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10. Eles se conheceram durante as gravações da novela “Da Cor do Pecado”, da TV Globo.