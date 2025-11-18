VOLTOU!
Shawn Mendes volta para Salvador e acaba flagrado em local amado
Artista está turistando pelo Brasil
Após passeio por São Paulo, Shawn Mendes não resistiu à saudade da capital baiana e retornou para Salvador. Nesta segunda-feira,17, o cantor foi flagrado por fãs ao desembarcar no aeroporto, movimentando as redes sociais.
De volta à cidade, o artista aproveitou está terça-feira,18, para curtir a praia do Buracão, no Rio Vermelho. Nas imagens que circulam na web, Shawn aparece aproveitando a praia e posando para fotos com admiradores que estavam no local.
Turistando pelo Brasil
No Brasil desde o início de novembro, o cantor canadense vem explorando diferentes regiões do país. Além de Salvador, Shawn já esteve em Belém, na Amazônia, e no Rio de Janeiro.
Rumores também ganharam força nas últimas semanas após o artista ser visto em clima íntimo com Bruna Marquezine durante o show de Dua Lipa, em São Paulo, levantando especulações sobre um possível affair.
Além de Bruna, Shawn Mendes tem sido visto ao lado de outras celebridades brasileiras, como Sasha Meneghel, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo.
