HOME > ENTRETENIMENTO
CASOS DE FAMÍLIA

Andressa Urach agride filho ao desconfiar da sexualidade do rapaz

A influenciadora contou detalhes sobre o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/11/2025 - 18:36 h
Andressa atualmente trabalha com o filho
Andressa atualmente trabalha com o filho -

Andressa Urach fez uma confissão surpreendente sobre sua relação com o filho, o DJ Arthur Urach. Em entrevista ao podcast “Sem Filtro”, comandado por Luiza Ambiel, a atriz pornô contou que agrediu o herdeiro ao desconfiar da sexualidade dele.

“Quando eu estava na igreja, tinha medo de o Arthur ser gay. Eu cheguei a dar uma surra nele. Dei uma surra porque ele tinha um amigo gay e eu achei que ele estava tendo um relacionamento homoafetivo. Questionei a masculinidade dele. Eu fui religiosa e intolerante”, disse ela durante o programa.

A influenciadora explicou que acreditava fielmente nos dogmas impostos pela igreja a qual frequaentava e achava que homossexualidade era pecado. “Eu fui muito religiosa e me arrependo de ter sido um fariseu, porque, daí, comecei a abrir mão das coisas que gostava de fazer”, disparou.

“Acho que é isso que acontece com o religioso: o fato de ele não poder fazer e de estar sacrificando o seu eu faz com que queira obrigar os outros a fazerem também. Já que está se tornando uma pessoa infeliz por não poder ser livre e falar ou viver o que quer, quer impor essa coisa ruim aos outros também”, completou.

Arrependimento

Durante o bate-papo, Andressa confessou que se arrepende das atitudes que teve no passado. Ela ainda afirmou que foi processada após ser transfóbica com uma mulher trans durante o Carnaval.

“Quando estava na igreja, cheguei a fazer um post sobre uma trans que fez um desfile de Carnaval e estava na cruz. Até perdi o processo contra ela porque fui intolerante religiosa. Eu nem sabia quem ela era. Peguei uma foto em que ela estava no Carnaval usando a imagem de Jesus e a coloquei na cruz. Eu atrelei ela ao pecado. Imagine quantas pessoas morrem hoje por causa dessa intolerância?”, afirmou.

“Eu amo os gays! E um dos motivos pelos quais saí da igreja foi o fato de condenarem e dizerem que os gays iriam para o inferno. Eu penso que o gay veio para confundir os sábios. Quando Deus diz: 'Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo', você ama o próximo e respeita as escolhas do próximo”, completou.

“A Bíblia fala também que 'tudo o que não vem da fé é pecado', então tudo o que fizermos que não for de fé é pecado; estaríamos todos condenados. Deus fez justamente gays, homossexuais, travestis, todo grupo LGBT para confundir os sábios. São pessoas que só querem amar, e Deus é amor”, concluiu.

x