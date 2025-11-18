Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
MENINO SHO!

Shawn Mendes em Salvador: 4 locais que o cantor precisa conhecer

Cantor canadense está turistando pela capital baiana de novo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/11/2025 - 19:52 h | Atualizada em 18/11/2025 - 20:21
Shawn Mendes está turistando pelo Brasil
Shawn Mendes está turistando pelo Brasil

É impossível não se apaixonar por Salvador, e Shawn Mendes é prova disso. Após uma temporada na capital baiana, o cantor canadense retornou à cidade que mistura cultura, música e muito axé, encantando visitantes do mundo inteiro.

Durante a sua passagem, Shawn conheceu diversos pontos turísticos, como a Ilha dos Frades, Porto da Barra, Pelourinho, Candyall Guetho Square e até o famoso prédio de Ivete Sangalo. Ainda assim, o artista ainda não conheceu alguns lugares imperdíveis da capital.

Pensando nisso, o Portal A TARDE separou cinco locais que Shawn Mendes precisa conhecer em Salvador. Confira!

Quais lugares Shawn Mendes tem que conhecer?

  • Bar na Saúde

Conhecido pelo tradicional chopp de vinho e pelos preços acessíveis, o Bar do Léo é um dos queridinhos dos soteropolitanos. Localizado no bairro da Saúde, o espaço ganha ainda mais vida à noite, com rodas de samba que animam o público.

O bairro, que respira o samba, é o destino ideal para o cantor, que já demonstrou interesse pelo ritmo durante visitas a outros estados brasileiros.

  • Praia da Preguiça – Comércio

Com um pôr do sol de tirar o fôlego, a Praia da Preguiça é o cenário perfeito para Shawn se inspirar e até começar a compor um novo álbum.

Famoso por suas canções românticas, o cantor certamente encontraria na vista da praia um estímulo extra para criar músicas sobre as belezas da Bahia.

  • Avenida Sete de Setembro

Para renovar o figurino dos próximos shows, nada melhor do que bater perna na movimentada Avenida Sete. Com lojas para todos os estilos e bolsos, o local é parada obrigatória para quem gosta de boas compras, inclusive Shawn Mendes.

  • Rio Vermelho

Quase recebendo o "CPF soteropolitano", nosso querido “menino Sho” não pode deixar de explorar o Rio Vermelho. Embora já tenha visitado a Praia do Buracão, o bairro oferece muito mais.

Além de provar o tradicional acarajé da Dinha, o cantor pode visitar a Casa de Iemanjá e a Casa do Rio Vermelho, completando o roteiro perfeito para se tornar um verdadeiro baiano de coração.

Salvador Shawn Mendes Turismo

