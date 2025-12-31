Agricultor pode pagar R$ 1 milhão por plantar fruta “proibida”

Apurações começaram em fevereiro e apontaram que o agricultor deixou de cumprir obrigações - Foto: Imagem gerada por IA

Um produtor rural está sendo investigado em Lérida, na Espanha, após autoridades identificarem o cultivo e a comercialização irregulares de uma variedade protegida de nectarina. A Guarda Civil encontrou aproximadamente cinco mil árvores plantadas sem autorização dos detentores legais da patente.

As apurações começaram em fevereiro e apontaram que o agricultor deixou de pagar os royalties obrigatórios à empresa francesa responsável pelos direitos da fruta. Diante da infração, ele pode ser penalizado com uma multa de até 288 mil euros, valor próximo de R$ 1 milhão, reflexo do alto valor comercial da variedade.

A proteção de variedades vegetais segue regras semelhantes às patentes industriais. Desenvolver uma nova fruta demanda anos de estudos científicos e investimentos elevados, que podem ultrapassar R$ 10 milhões.

No caso investigado, o agricultor utilizou a variedade conhecida como “nectadiva”, cuja propriedade pertence à empresa francesa Agreo Selections Fruit. A polícia chegou às três áreas cultivadas na região de Segri após suspeitas de venda irregular no mercado.

Para confirmar a ilegalidade, amostras das árvores foram recolhidas e submetidas a análises genéticas. Os testes de DNA comprovaram que se tratava de clones exatos da variedade protegida.

Criadores desse tipo de cultivar têm direito exclusivo de exploração por períodos que variam entre 25 e 30 anos. Durante esse prazo, qualquer reprodução ou comercialização sem licença configura crime.

Segundo a investigação, o agricultor recorreu a técnicas de enxerto e inoculação para multiplicar as plantas de forma clandestina. Ele chegou a prestar depoimento e foi liberado, mas o processo segue em andamento para calcular os prejuízos causados à empresa francesa e definir o valor final da penalidade.

A ciência por trás de uma fruta valiosa

O alto valor da nectadiva está diretamente ligado às suas características. Trata-se de uma variedade considerada “tardia”, ou seja, amadurece depois das demais, permitindo que o mercado tenha frutas frescas por mais tempo ao longo da temporada.

Além disso, a polpa amarela é extremamente suculenta, com textura crocante que se mantém firme mesmo após a colheita. A resistência a doenças e a longa durabilidade nas prateleiras dos supermercados europeus fazem dessa nectarina um produto premium no segmento de frutas de caroço.

Nectarina ou pêssego: qual é a diferença?

Apesar de semelhantes, nectarinas e pêssegos não são a mesma fruta. A principal distinção está na casca: o pêssego é conhecido pela superfície aveludada e “peluda”, enquanto a nectarina tem pele lisa e coloração vermelha mais intensa.

Na culinária, a nectarina se destaca pela versatilidade. O sabor mais doce e concentrado a torna ideal para compotas, sucos, vitaminas e até saladas refrescantes.