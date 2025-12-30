Brasileiro supera lesões e volta a marcar após quase um ano sem gols

Gabriel Jesus voltou a marcar após grave lesão - Foto: Stuart MacFarlane | Arsenal FC via Getty Images

Gabriel Jesus voltou a balançar as redes após quase um ano sem marcar gols. O atacante esteve em campo, nesta terça-feira, 30, pela sexta vez consecutiva depois de ficar 319 dias parado por conta de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, no dia 12 de janeiro deste ano.

Na partida de hoje, contra o Aston Villa, válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, o jogador começou mais uma vez no banco de reservas. Ainda fora de ritmo e disputando a posição com o sueco Viktor Gyokeres, principal contratação do Arsenal na temporada, o brasileiro entrou em campo somente no segundo tempo.

Já com um placar de 3 a 0 - construído com gols do também brasileiro Gabriel Magalhães, do espanhol Martin Zubimendi e do belga Leandro Trossard - Jesus substituiu Gyokeres aos 77 minutos e não demorou para marcar. Com somente um minuto em campo, o brasileiro recebeu um passe na entrada da área e chutou colocado no canto esquerdo de Dibu Martínez, goleiro da Seleção Argentina.

Na comemoração, o jogador tirou a camisa do uniforme dos Gunners e exibiu uma camisa branca com a icônica mensagem “I belong to jesus” (Eu pertenço a Jesus, em tradução livre), que ficou marcada quando foi utilizada por Kaká após a final da Liga dos Campeões em 2007.

Gabriel Jesus não balançava as redes desde o dia 1 de janeiro de 2025, pouco antes de sua grave lesão no joelho. Foram 363 dias entre um gol e o outro.

O Aston Villa ainda conseguiu diminuir para 4 a 1 com gol do inglês Ollie Watkins, já nos acréscimos. Com o resultado, time comandado pelo espanhol Unai Emery perdeu uma sequência de 11 vitórias consecutivas.

Após a partida, Jesus comentou mais um resultado positivo em entrevista ao canal britânico ‘Sky Sports’:

“Foi incrível. É sempre difícil jogar contra eles. Eles vêm aqui para sempre tentar nos machucar. No começo pudemos ver que eles estavam tentando atrasar o jogo. Mas vencemos pela nossa mentalidade”.

Liderança do Arsenal

Depois de viver anos gloriosos sob o comando do francês Arsene Wenger no início dos anos 2000, o Arsenal tem recuperado sua força e competitividade no futebol inglês desde a chegada do treinador espanhol Mikel Arteta, que também foi jogador do clube, em dezembro de 2019.

Nesta temporada, o Arsenal é líder isolado da Premier League com 45 pontos conquistados no primeiro turno da competição, cinco a mais do que o Manchester City de Pep Guardiola, que tem um jogo a menos.

Com somente 12 gols sofridos ao longo do Campeonato Inglês, o Arsenal tem a melhor defesa da competição e aposta na organização tática para vencer seus jogos. Além disso, o time comandado pelo espanhol Mikel Arteta tem se especializado cada vez mais nas bolas paradas, o que se confirmou no gol de Gabriel Magalhães no jogo de hoje, um dos melhores cabeceadores do futebol europeu.

Ainda, o clube conseguiu se reforçar bem no último mercado de transferências e conta com um dos elencos mais completos de todo o mundo.

No entanto, a boa fase vem acompanhada de um temor de que - mais uma vez - o time perca o ritmo ao longo da competição e não consiga conquistar a Premier League. Isso porque o Arsenal amargou a vice-colocação do torneio nas últimas três temporadas, sendo que esteve no topo da tabela em grande parte de duas delas.

A tensão aumenta ainda mais quando se observa que o clube não vence a competição desde a temporada 2003/04, quando foi campeão de forma invicta.