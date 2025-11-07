Gabriel Jesus retoma treinos com Arsenal após 10 meses de lesão grave

Atacante brasileiro Gabriel Jesus volta a treinar pelo Arsenal - Foto: GLYN KIRK / AFP

O retorno de Gabriel Jesus aos gramados está cada vez mais próximo. Afastado desde janeiro devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o atacante voltou a participar de atividades com bola junto ao restante do elenco do Arsenal na última segunda-feira, 3. A expectativa do clube é que ele já possa ser relacionado para partidas nas próximas semanas.

“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema. Confio em mim, e assim que eu voltar a jogar, farei o meu melhor”, declarou Gabriel aos canais oficiais do Arsenal.

O atacante está há quase dez meses afastado. Durante as férias da Premier League em junho, Gabriel esteve no Brasil e utilizou o CT do Palmeiras para dar sequência à sua recuperação. Nas últimas semanas, ele intensificou os treinos físicos e de força, além de ter iniciado exercícios individuais com bola, preparando-se para o retorno oficial.

Gabriel Jesus se lesionou em 12 de janeiro, ainda na temporada passada, em um jogo contra o Manchester United pela Copa da Liga. No lance, ele disputou uma bola com Bruno Fernandes e caiu de mau jeito ainda no primeiro tempo. O diagnóstico confirmou o rompimento do LCA do joelho esquerdo, e o atacante passou por cirurgia dez dias depois.

Esta é a segunda cirurgia de joelho na carreira de Gabriel. Na Copa do Mundo de 2022, em dezembro, ele havia operado o joelho direito devido a uma lesão parcial no ligamento, sofrida na partida entre Brasil e Camarões. Naquela ocasião, Gabriel levou 100 dias para retornar aos gramados.

O Arsenal receberá Gabriel de volta em um momento de grande desempenho. O time lidera a Premier League, com seis pontos de vantagem para o vice-líder Manchester City, e possui o segundo melhor desempenho na Champions League. O clube volta a campo neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Sunderland pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.