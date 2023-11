"Gol não é meu ponto forte", diz Gabriel Jesus, camisa 9 do Brasil | A TARDE

Após a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina por 1 a 0, nesta terça-feira, 21, no Maracanã, Gabriel Jesus somou o seu nono jogo sem balançar as redes pela Amarelinha. O atacante, que carrega a camisa 9, comentou sobre o momento e deu uma declaração inusitada, ao afirmar que marcar gols não é o seu ponto forte.

"Tem coisas que eu não controlo. Eu tento, eu busco, me movimento e ajudo a equipe. O gol, é inevitável... Eu acredito que não seja meu ponto forte. Faço gol, estou lá para fazer gol. Tanto que fiz gol na Seleção e quando voltar a fazer gol, vai acontecer. É trabalhar. Eu trabalho quieto" disse o atacante na zona mista do Maracanã.

Jogador de duas Copas do Mundo, essas que nunca marcou um gol, Jesus só conseguiu balançar as redes em uma única oportunidade nos últimos 29 jogos com a camisa da seleção brasileira. Apesar disso, o atleta do Arsenal garante estar mais maduro e que não irá se abalar pelo momento.

"Eu era mais jovem, tinha outra cabeça. Hoje sou um homem maduro, formado, pai de família. Entendo que o futebol é uma prioridade para mim e sempre vou dar a minha vida para fazer o melhor. Principalmente quando vier jogar pela seleção brasileira, que é um sonho que eu sempre tive. Não sou de rebater críticas, nem de ficar feliz com elogios. Já fiquei e já fiquei mal por críticas também. Mas nada me incomoda mais." garantiu Jesus

A derrota do Brasil pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 deixou o Brasil na 6ª posição, com somente 7 pontos, o limite para a classificação ao Mundial. Quem lidera a disputa é a Argentina, com 15 pontos, seguidos por Uruguai, Colômbia, Venezuela e Equador.

Esta foi a primeira vez em que a Seleção pentacampeã do Mundo perdeu por três vezes seguidas nas Eliminatórias (Uruguai, Colômbia e Argentina). Outro tabu que foi quebrado de forma negativa na última terça foi o da invencibilidade dentro de casa, já que jamais tinha sido derrotado em solo brasileiro nas Eliminatórias.

Agora o Brasil só volta à campo em setembro de 2024, quando enfrentará o Equador, ainda sem dia, horário e local definido.