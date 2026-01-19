Menu
CULINÁRIA

Por que colocar leite na frigideira ao fritar ovos? Entenda truque simples

Método pode parecer estranho, mas gera bons resultados

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/01/2026 - 19:06 h
Fritar ovos é uma das dúvidas que pesam na vida de qualquer pessoa
Fritar ovos é uma das dúvidas que pesam na vida de qualquer pessoa

Fritar ovos é uma das dúvidas que pesam na vida de qualquer pessoa. No entanto, um truque simples e rápido pode surpreender e deixar o ovo frito perfeito, sem mistério: adicionar um pouco de leite à frigideira.

Pode parecer estranho, mas o método, quando bem aplicado, gera bons resultados.

Por que colocar leite na frigideira?

O efeito acontece por causa do vapor. Ao entrar em contato com a frigideira quente, o leite evapora de forma gradual e mantém um ambiente úmido ao redor do ovo. Esse vapor ajuda a cozinhar a clara de maneira uniforme, sem ressecar, enquanto a gema aquece de forma controlada.

Com o truque, a clara fica mais branca, macia e bem cozida, sem pontas queimadas. Já a gema permanece cremosa, facilitando alcançar o ponto desejado sem pressa ou risco de queimar.

Além disso, o método ajuda a reduzir problemas comuns, como o ovo grudar na frigideira ou queimar antes de cozinhar completamente.

Outro ponto positivo é que o leite não altera o sabor do ovo. Para isso, é importante usar apenas uma pequena quantidade, o suficiente para gerar vapor, e não para cozinhar o alimento. O objetivo é criar umidade, não substituir o óleo ou a manteiga.

O truque funciona tanto para ovos fritos tradicionais quanto para sanduíches e torradas. Também pode ser aplicado em ovos mexidos, ajudando a ter mais controle sobre a textura.

